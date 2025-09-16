Acesse sua conta
Poliana Rocha expõe segredo íntimo de Zé Felipe: 'Não fala que eu estou dormindo aqui'

Mãe do cantor relembrou pedido feito pelo filho durante namoro com Virgínia Fonseca

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:37

Poliana Rocha, Virgínia Fonseca e Zé Felipe
Poliana Rocha, Virgínia Fonseca e Zé Felipe Crédito: Reprodução

Poliana Rocha abriu o coração sobre a maternidade durante entrevista no programa "Sensacional", da RedeTV!. A influenciadora digital e jornalista revelou que o filho, o cantor Zé Felipe, tinha dificuldade de dormir sozinho e dividia o quarto com os pais na época em que ainda morava com eles.

"Eu não sei se ele já viu, mas na época de adolescência eu acho que os amiguinhos brincavam com a loira do banheiro. E ele ficou com isso", afirmou a esposa do cantor Leonardo. "Ele sempre dormia com a gente. Quando o Leonardo não estava, eu colocava ele para dormir comigo. E assim foi indo até quando ele casou", completou.

Segundo Poliana, quando Zé Felipe estava no início do relacionamento com Virginia Fonseca, ele fez um pedido à mãe: que não revelasse para a então namorada o segredo.

"Um dia, ele estava já namorando com a Virginia e pegou e colocou o colchão lá do lado. Porque, quando o pai estava, ele colocava o colchão no chão. Aí ele falou assim: 'mãe, eu vou falar com minha namorada e você fala com ela, mas não fala que eu estou dormindo aqui não'. Aí ele namorando, conversando com a namorada e com o colchão lá do lado", contou Poliana.

Agora, após se separar de Virgínia, Zé Felipe está enfrentando o medo e dormindo sozinho. "Foi casado, mas agora tá morando sozinho. Eu acho que ele está vencendo esse desafio", disse a influenciadora. "Agora ele está super assim 'eu preciso amadurecer, vencer meus desafios, meus desafios' está com esse propósito e eu estou achando ótimo", comemorou.

