CURIOSIDADES

Por que a maioria das calcinhas tem um laço na frente? Não é só estética

O lacinho da calcinha não é só charme: descubra a função surpreendente que ele tem!

Muitos itens do nosso cotidiano nos levam a questionar sua finalidade. Já parou para pensar na utilidade dos furinhos laterais em um tênis ou, quem sabe, no lacinho na calcinha? Esse detalhe pode ser muito mais do que um simples adorno. >