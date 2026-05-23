ASTROLOGIA

Portal de mudança: Como a Lua Nova deste sábado (23 de maio) vai impactar o destino do seu signo

Céu entrega uma página em branco para você construir bases sólidas, focar na autoestima e prosperar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de maio de 2026 às 05:00

Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (23) chega trazendo o evento astrológico mais esperado da temporada: a Lua Nova. Se você sentia que a sua vida estava empacada ou que os seus planos estavam afundando na praia, pode comemorar. O céu de hoje funciona como um divisor de águas, deixando para trás todo o estresse e entregando uma nova direção para os seus projetos e objetivos pessoais.



A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Diferente de outros começos que trazem aquela ansiedade de querer tudo para ontem, este ciclo pede paciência e estratégia. A transformação que começa hoje não acontece num passe de mágica, mas sim através de uma construção pedra por pedra. O foco total deve estar naquilo que te traz segurança material e emocional: dinheiro, casa própria, bem-estar e valorização pessoal.



Use este sábado (23) para colocar em prática a lição estóica que dominou a semana. Limpe a sua mente das velhas crenças de que você não é capaz ou de que tudo vai dar errado no final. Faça uma lista de intenções reais, arrume as gavetas da sua casa e declare para o Universo que você está pronto para receber a estabilidade. A terra está fértil e tudo o que você plantar com seriedade vai dar frutos duradouros.

