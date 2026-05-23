Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Portal de mudança: Como a Lua Nova deste sábado (23 de maio) vai impactar o destino do seu signo

Céu entrega uma página em branco para você construir bases sólidas, focar na autoestima e prosperar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de maio de 2026 às 05:00

Signos e a Superlua
Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (23) chega trazendo o evento astrológico mais esperado da temporada: a Lua Nova. Se você sentia que a sua vida estava empacada ou que os seus planos estavam afundando na praia, pode comemorar. O céu de hoje funciona como um divisor de águas, deixando para trás todo o estresse e entregando uma nova direção para os seus projetos e objetivos pessoais.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
1 de 13
Televisão por Shutterstock

Diferente de outros começos que trazem aquela ansiedade de querer tudo para ontem, este ciclo pede paciência e estratégia. A transformação que começa hoje não acontece num passe de mágica, mas sim através de uma construção pedra por pedra. O foco total deve estar naquilo que te traz segurança material e emocional: dinheiro, casa própria, bem-estar e valorização pessoal.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

5 signos entram na temporada de Gêmeos prestes a receber uma notícia que pode mudar completamente seus caminhos

A temporada de Gêmeos começa hoje e promete acelerar a vida dos signos até de forma perigosa

Touro, Escorpião e mais 4 signos podem viver romances intensos após a entrada de Vênus em Câncer

Dinheiro, sorte e viradas inesperadas: 4 signos entram em uma fase poderosa antes do fim de maio

Reviravoltas, reconciliações e decisões inesperadas: a semana que promete mexer com todos os signos

Use este sábado (23) para colocar em prática a lição estóica que dominou a semana. Limpe a sua mente das velhas crenças de que você não é capaz ou de que tudo vai dar errado no final. Faça uma lista de intenções reais, arrume as gavetas da sua casa e declare para o Universo que você está pronto para receber a estabilidade. A terra está fértil e tudo o que você plantar com seriedade vai dar frutos duradouros.

No coletivo, este fim de semana ativa uma forte energia de acordos duradouros e parcerias internacionais. Na sua vida prática, isso significa que é a hora ideal para fechar ciclos tóxicos e investir apenas em relações que te agreguem valor. O poder de mudança está nas suas mãos; assuma o papel de protagonista da sua nova história.

Leia mais

Imagem - Bela Gil compartilha fotos íntimas tiradas pelo namorado: 'Até no vaso sanitário'

Bela Gil compartilha fotos íntimas tiradas pelo namorado: 'Até no vaso sanitário'

Imagem - Como ter cabelo rosa sem pintar? Veja os tons mais usados e como adotar o visual

Como ter cabelo rosa sem pintar? Veja os tons mais usados e como adotar o visual

Imagem - Com data marcada, Juliette abre votação para escolher visual do noivo para o casamento; VOTE

Com data marcada, Juliette abre votação para escolher visual do noivo para o casamento; VOTE

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes

Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes
Imagem - Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais

Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração

Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração