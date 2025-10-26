ASTROLOGIA

Prepare-se: três signos entram hoje (26 de outubro) em uma fase de dinheiro, poder e virada total

Dia marca uma nova fase de prosperidade para estes signos; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 10:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Neste domingo, dia 26 de outubro, três signos entram em um novo ciclo de prosperidade. É um momento de força interior, decisões firmes e resultados concretos. O que antes parecia distante começa a se materializar, e o sucesso vem para quem acredita em si mesmo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Hoje você enxerga com clareza o que precisa ser feito para prosperar. As distrações perdem força e a mente se volta totalmente para seus objetivos. Uma oportunidade financeira pode surgir e abrir caminho para algo duradouro.

Dica cósmica: Confie na sua intuição, ela vai guiar você direto ao que realmente importa.

Características do signo de Gêmeos 1 de 8

Leão: O dia traz um impulso poderoso de realização. Seu esforço e paciência começam a render frutos, e a sensação é de conquista e reconhecimento. Você se afirma, ganha espaço e mostra que sabe comandar o próprio destino.

Dica cósmica: Não se esconda, sua força é o que atrai o que você merece.

Características do signo de Leão 1 de 8

Libra: Este é o seu momento de retomar o controle e colocar seus planos em prática. Depois de priorizar demais as vontades alheias, você finalmente escolhe a si mesmo - e é aí que a prosperidade começa a fluir.

Dica cósmica: O sucesso chega quando você deixa de pedir permissão para ser quem é.