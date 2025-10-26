Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prepare-se: três signos entram hoje (26 de outubro) em uma fase de dinheiro, poder e virada total

Dia marca uma nova fase de prosperidade para estes signos; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 10:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Neste domingo, dia 26 de outubro, três signos entram em um novo ciclo de prosperidade. É um momento de força interior, decisões firmes e resultados concretos. O que antes parecia distante começa a se materializar, e o sucesso vem para quem acredita em si mesmo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 3 signos vão atrair dinheiro inesperado a partir deste sábado (25 de outubro)

3 signos vão atrair dinheiro inesperado a partir deste sábado (25 de outubro)

Imagem - Prepare-se para boas vibrações: as cores e números da sorte de hoje (26 de outubro) fortalecem novos começos

Prepare-se para boas vibrações: as cores e números da sorte de hoje (26 de outubro) fortalecem novos começos

Imagem - Três signos entram em uma semana de prosperidade e conquistas financeiras entre 27 de outubro e 2 de novembro

Três signos entram em uma semana de prosperidade e conquistas financeiras entre 27 de outubro e 2 de novembro

Gêmeos: Hoje você enxerga com clareza o que precisa ser feito para prosperar. As distrações perdem força e a mente se volta totalmente para seus objetivos. Uma oportunidade financeira pode surgir e abrir caminho para algo duradouro.

Dica cósmica: Confie na sua intuição, ela vai guiar você direto ao que realmente importa.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Leão: O dia traz um impulso poderoso de realização. Seu esforço e paciência começam a render frutos, e a sensação é de conquista e reconhecimento. Você se afirma, ganha espaço e mostra que sabe comandar o próprio destino.

Dica cósmica: Não se esconda, sua força é o que atrai o que você merece.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Libra: Este é o seu momento de retomar o controle e colocar seus planos em prática. Depois de priorizar demais as vontades alheias, você finalmente escolhe a si mesmo - e é aí que a prosperidade começa a fluir.

Dica cósmica: O sucesso chega quando você deixa de pedir permissão para ser quem é.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Tags:

Signo Gêmeos Leão Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Eles passam dos 100: afinal, qual o segredo da ilha dos centenários japoneses?

Eles passam dos 100: afinal, qual o segredo da ilha dos centenários japoneses?
Imagem - Yuri Lima indica desejo de reatar com IZA: 'Existe amor verdadeiro'

Yuri Lima indica desejo de reatar com IZA: 'Existe amor verdadeiro'
Imagem - Nascem os filhos gêmeos da ex-BBB Paulinha Leitte; um dos bebês está na semi-intensiva

Nascem os filhos gêmeos da ex-BBB Paulinha Leitte; um dos bebês está na semi-intensiva

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada