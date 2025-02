INTERNADA

Preta Gil recebe chamego de Gilberto Gil no hospital: 'Meu pai dormiu comigo apertadinho'

Cantor usou camisa em homenagem à filha, internada há mais de um mês

Fernanda Varela

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 17:57

Gilberto Gil e Preta Crédito: Reprodução

A luta de Preta Gil para se recuperar da extensa cirurgia que fez no dia 19 de dezembro continua. Internada desde então, a cantora tem levado o tratamento contra o câncer com leveza e bom-humor, além de estar sempre acompanhada de amigos e familiares. Desta vez, ela ficou grudadinha no pai, Gilberto Gil.>

Em suas redes sociais, Preta Gil publicou um vídeo com o artista, que foi ao Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com Flora Gil e Marina Morena. "Não é todo dia que a gente tem Dona Flora, Marina Morena, e 'Seu Pê'", disse a cantora, que mostra a Gil que está fazendo a gravação. "É um videozinho só pra dizer que você dormiu comigo, papaizinho do meu coração... ficou comigo no sofá apertado, coisa mais linda, papai", completa ela, beijando a mão do cantor.>

Preta falou ainda que janeiro foi o mês de seu renascimento. "Não fiquei só um só minuto, o mês já começou com meu pai @gilbertogil @floragil_ e @marinamorena83 dormindo comigo apertadinhos na cama e sofá do hospital, e assim seguiu o mês com familiares e minha rede de apoio se revezando pra cuidarem de mim aqui no hospital!!! É muito emocionante vivenciar esse amor tão pulsante, obrigada meus amores".>

"Fevereiro começou e eu ainda estou aqui no hospital mas tenho certeza que estou caminhando e evoluindo pra alta em breve. Que fevereiro seja um mês de muitas vitórias pra nós !!! #pretacura", concluiu.>