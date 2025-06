Psicologia

Psicóloga de Harvard revela: frases que mostram se você é uma pessoa segura emocionalmente

Desvende os segredos da comunicação que transformam suas relações e sua confiança

1. Pense antes de responder

2. Saber dizer não

Um exemplo prático dessa competência é recusar um pedido com gentileza e firmeza. "Sinto muito, mas não posso ajudar com isso porque tenho muitos outros compromissos" é uma resposta que mostra respeito aos próprios limites e tempo.>

3. Comunique seu desconforto

Isso protege seu bem-estar e assegura o respeito mútuo em todas as relações. Uma pessoa segura pode verbalizar: "Quando você fala coisas assim, eu me sinto magoado e com raiva", deixando claro o impacto das palavras do outro.>