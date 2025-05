TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (23/5)?

Atração começa a ser exibida às 15h30

Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais segue a vida de Sam, uma princesa rebelde segunda na linha de sucessão do trono de Ilíria. Quando o desinteresse de Sam pela vida real chega ao limite, ela descobre que tem superpoderes e pertence a uma antiga sociedade secreta que tem a missão de manter a paz no reino. O longa segue as aventuras de Sam em seu programa de treinamento ultrassecreto com a finalidade de salvar o mundo.>