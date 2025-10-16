Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Qual refeição do dia é a mais importante e qual você não pode pular de jeito nenhum?

Jantar como rei engorda? Posso pular o café da manhã e ir direto para o almoço? Entenda a hora certa de comer.

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18:10

African american business woman eating salad in a cafe
African american business woman eating salad in a cafe Crédito: ALIMENTAÇÃO

A sabedoria popular prega há décadas: "Tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo". No entanto, a realidade de muitas pessoas hoje é o oposto. Em alguns países, como os Estados Unidos, o jantar frequentemente se torna a maior e mais pesada refeição do dia.

Especialistas em nutrição e cronobiologia, ciência que estuda os ritmos biológicos, alertam que o horário em que ingerimos os nutrientes interfere diretamente na nossa saúde, afetando a boa digestão e aumentando o risco de ganho de peso e de doenças crônicas. Pesquisadores estão descobrindo como o tamanho e a hora das refeições impactam o organismo.

Café da manhã

Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
1 de 12
Café da manhã por Shutterstock

Embora a ciência tenha focado por décadas no "o que" comemos, e não no "quando", os estudos mais recentes mostram ligações consistentes entre saúde e horário da alimentação. Segundo Marta Garaulet, professora de fisiologia na Universidade de Múrcia, na Espanha, é melhor evitar fazer do jantar sua maior refeição.

A máxima que faz sentido

A diferença entre os hábitos alimentares tradicionais é marcante, segundo a professora Marta Garaulet. Em países europeus, como a Espanha, o almoço costuma ser a maior refeição do dia. Já o jantar, por contraste, é leve e tradicional.

O jantar espanhol consiste em algo como uma salada, sopa de legumes ou, quem sabe, uma fatia de pão com queijo. Garaulet percebeu que muitos americanos estão tão ocupados que só conseguem fazer uma refeição substancial no período da noite.

Alimentação saudável

Descubra os "guerreiros verdes" que transformam sua dieta em escudo protetor por Freepik
Dieta cetogênica por Reprodução
Dieta cetogênica por Reprodução
Dieta cetogênica por Reprodução
[Edicase]O alho é um ingrediente saboroso e aromático e possui propriedades nutricionais que podem contribuir para uma dieta saudável (Imagem: ThamKC | Shutterstock) por Imagem: ThamKC | Shutterstock
[Edicase]A ora-pro-nóbis, rica em fibras e proteínas, é uma ótima opção para incluir na dieta (Imagem: cabuscaa | Shutterstock) por Imagem: cabuscaa | Shutterstock
[Edicase]Apesar de serem vistos como os vilões das dietas, os carboidratos são fundamentais para o bem-estar do corpo (Imagem: Kulkova Daria | Shutterstock) por Imagem: Kulkova Daria | Shutterstock
[Edicase]Os carboidratos são essenciais para as atividades básicas do corpo humano e devem fazer parte das dietas (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
1 de 8
Descubra os "guerreiros verdes" que transformam sua dieta em escudo protetor por Freepik

A professora Nour Makarem, da Escola de Saúde Pública Mailman da Universidade de Columbia, ressalta que pesquisadores da nutrição se concentraram majoritariamente naquilo as pessoas comem, por isso não existem muitos estudos de longo prazo sobre o horário.

Mas ela garante que os estudos disponíveis mostram algumas ligações consistentes. Pessoas que consomem uma porcentagem maior de calorias à noite tendem a ter um risco maior de obesidade, pressão alta, inflamação e diabetes tipo 2.

Por que comer tarde te prejudica

O corpo lida com os nutrientes de forma diferente ao longo do dia. O "culpado" por essa variação metabólica é o 'relógio interno do corpo', que regula como as células funcionam, explica Frank A.J.L. Scheer, diretor do programa de cronobiologia médica em Boston.

De manhã, o corpo está preparado para lidar com uma refeição grande. Ele está pronto para absorver nutrientes e distribuí-los para as células, garantindo o abastecimento das atividades diárias. Mas, à medida que o dia passa, os órgãos metabolizadores respondem mais lentamente.

Os pesquisadores percebem esses efeitos de forma mais clara quando analisam os níveis de açúcar no sangue. Se você consome duas refeições idênticas, uma pela manhã e outra à noite, o pico de açúcar será maior e permanecerá elevado por mais tempo após a refeição noturna.

Além disso, Garaulet afirma que o aumento da melatonina, um hormônio que sinaliza a hora de dormir, suprime a secreção de insulina do pâncreas uma ou duas horas antes de deitar. Isso torna o trabalho de regulação do açúcar no sangue mais difícil para o corpo.

Os riscos do açúcar elevado e acúmulo de gordura

Se o açúcar no sangue estiver frequentemente elevado devido a grandes refeições noturnas, o risco de desenvolver condições graves de saúde aumenta, orienta Garaulet. Isso inclui inflamação crônica, obesidade, pressão alta e diabetes tipo 2.

A pesquisa também sugere que consumir refeições grandes à noite pode aumentar a atividade de certas vias metabólicas que levam ao armazenamento de gordura enquanto a pessoa dorme, acrescenta Scheer. O corpo armazena mais facilmente os nutrientes ingeridos tardiamente.

Carboidratos e açúcares

Apesar de ser considerado um vilão, o carboidrato é importante na alimentação (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
Apesar de serem vistos como os vilões das dietas, os carboidratos são fundamentais para o bem-estar do corpo (Imagem: Kulkova Daria | Shutterstock) por Imagem: Kulkova Daria | Shutterstock
O corpo humano precisa de carboidratos complexos presentes em frutas, vegetais e grãos integrais (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock) por Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock
Os carboidratos são essenciais para as atividades básicas do corpo humano e devem fazer parte das dietas (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
Os carboidratos integrais são uma alternativa para dietas equilibradas (Imagem: nehophoto | Shutterstock) por Imagem: nehophoto | Shutterstock
Os vegetais são uma estratégia eficaz para consumir carboidrato e controlar o peso (Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock) por Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock
A ausência de carboidrato pode afetar a saúde mental (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
Fonte de carboidrato, o pinhão ajuda a dar energia para o treino (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock) por
O arroz é uma excelente fonte de carboidratos complexos (Imagem: poomsak suwannasilp | Shutterstock) por
A fibras dos carboidratos ajuda a manter o intestino saudável (Imagem: Katy Flaty | Shutterstock) por
Quando consumidos adequadamente e de fontes saudáveis, os carboidratos contribuem para a saúde do corpo (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock) por
Carboidratos complexos e integrais podem ser parte de uma dieta saudável (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock) por
O ganho de peso está mais associado ao consumo excessivo de calorias do que especificamente aos carboidratos (Imagem: Master1305 | Shutterstock) por
1 de 13
Apesar de ser considerado um vilão, o carboidrato é importante na alimentação (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

Um levantamento de 2022, feito com nove testes de perda de peso, descobriu que os participantes que consumiram mais calorias no almoço ou no café da manhã perderam um pouco mais de peso. Eles também tiveram leituras melhores de colesterol LDL (o "ruim"), insulina e glicose.

Em outro estudo recente, liderado por Alexandra Johnstone, professora de nutrição da Universidade de Aberdeen, os pesquisadores notaram que as pessoas sentiam menos fome ao longo do dia quando o café da manhã era a maior refeição, em comparação com um jantar maior.

Priorize o café e o almoço

O jantar não precisa ser a menor refeição do dia, mas idealmente não deve ser a maior, e é fundamental evitar comer tarde da noite. A professora Nour Makarem sugere procurar maneiras simples de consumir mais calorias no início do dia.

Leia mais

Imagem - Veja como a alimentação ajuda na prevenção ao câncer de mama

Veja como a alimentação ajuda na prevenção ao câncer de mama

Imagem - Daniel Cady revela principal segredo da alimentação de Ivete Sangalo

Daniel Cady revela principal segredo da alimentação de Ivete Sangalo

Imagem - 3 pratos para incluir o ovo na alimentação das crianças 

3 pratos para incluir o ovo na alimentação das crianças 

A dica de Garaulet é tentar reservar um tempo para um almoço substancial. Quando a hora do jantar chegar, você estará com menos fome e menos propenso a fazer uma refeição grande, o que ajuda a diminuir a tentação de comer lanches noturnos.

Como montar um café da manhã campeão

O primeiro passo é priorizar um café da manhã que seja nutritivo e saciante, diz Johnstone. Ela sugere incorporar alimentos ricos em proteínas para garantir saciedade por mais tempo, como iogurte grego, ovos ou até feijão.

Às vezes, as pessoas afirmam não sentir fome de manhã, mas isso pode ser um sinal de que comeram muito na noite anterior. Adaptar o corpo a comer mais cedo é um passo importante para regular o apetite e o metabolismo ao longo do dia.

O que comer se sentir fome à noite?

Se a fome for inevitável no jantar ou mais tarde, Makarem sugere evitar alimentos processados, além daqueles que são ricos em açúcares adicionados e sódio. Focar em alimentos que saciam sem elevar o açúcar no sangue é a chave para uma refeição tardia saudável.

Priorize opções de baixa caloria que o saciem sem aumentar o açúcar no sangue, garantindo que seu metabolismo noturno não seja sobrecarregado.

Opções saudáveis para a noite

  • Legumes
  • Peixe grelhado
  • Peito de frango
  • Vegetais e frutas
  • Grãos integrais

Ao fazer escolhas inteligentes, você respeita o ritmo biológico do seu corpo e garante que o horário dos nutrientes trabalhe a favor da sua saúde e do seu peso.

Mais recentes

Imagem - Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)

Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis

Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis
Imagem - Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos