Quando é o Oscar? Saiba os detalhes da premiação com indicados brasileiros

“Ainda Estou Aqui” concorre em três categorias, incluindo Melhor Filme, e marca novo capítulo na história do cinema nacional

A cerimônia do Oscar 2025, a maior premiação do cinema mundial, será realizada no dia 2 de março no icônico Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Entre os destaques da edição está o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que foi indicado a três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. >