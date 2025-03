MÚSICO

Quem é Alexandre de Orio, que vai substituir Tony Belotto nos Titãs

Ex-guitarrista da banda Claustrofobia, será o responsável por substituí-lo nas apresentações dos Titãs

Heider Sacramento

Estadão

Publicado em 4 de março de 2025 às 00:21

Alexandre de Orio Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira, 3, o guitarrista dos Titãs, Tony Bellotto, revelou que foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e precisará se afastar dos palcos para se submeter a uma cirurgia. A banda anunciou que, enquanto Bellotto se recupera, Alexandre de Orio, guitarrista renomado com uma carreira que atravessa diversos gêneros musicais, assumirá os shows programados. >

Quem é Alexandre de Orio?>

Com uma carreira que mistura heavy metal, jazz e estudos acadêmicos, Alexandre de Orio é um músico multifacetado. Ele ganhou destaque como guitarrista da banda Claustrofobia, um dos principais nomes do thrash e death metal brasileiro, e esteve à frente de turnês pela Europa e América Latina.>

Formado pela Faculdade de Artes Alcântara Machado (FAAM), com pós-graduação em Estrutura e Linguagem Musical, Alexandre também é ativo no meio acadêmico. Ele leciona na Swarnabhoomi Academy of Music (SAM), na Índia, onde compartilha seu conhecimento sobre a fusão do metal com ritmos brasileiros. Ele também escreveu o livro Metal Brasileiro: Ritmos Brasileiros Aplicados na Guitarra Metal - Volume 1 - Samba Metal.>

Trajetória musical e projetos paralelos>

Além de seu trabalho com o Claustrofobia, Alexandre de Orio tem uma longa lista de colaborações com artistas de renome, incluindo Sérgio Britto (Titãs), Digão (Raimundos) e Egypcio (ex-Tihuana). Ele também faz parte do projeto experimental Kroma Electric Guitar Quartet e é o diretor musical da School of Rock em Guarulhos.>

Alexandre se pronunciou nas redes sociais sobre sua substituição nos shows da banda. Em uma mensagem dedicada a Tony Bellotto, ele declarou: “Tony, como nos falamos esses dias, ficam aqui minhas energias positivas, força. Em breve, você estará de volta. Enquanto isso, darei o meu melhor. Boa recuperação”, escreveu, transmitindo sua solidariedade ao colega de banda.>