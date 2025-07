BIZARRO

Quem é Mc Gaby, a blogueira com 1 milhão de seguidores presa por maltratar filho

Gabriele Santos, conhecida nas redes por ostentar luxo, deixou criança sozinha em casa insalubre para ir à boate

As investigações apontam que a empresa de Gabriele já acumula mais de 700 denúncias em sites de reclamação e no Procon. De acordo com a Polícia Civil, ao menos 100 vítimas foram identificadas somente no Rio de Janeiro. A prática envolvia anúncios atrativos em redes sociais e marketplaces, que iludiam consumidores com promessas de tênis originais.>