POLÊMICA

Quem foi Hélio Beltrão, pai de Maria Beltrão, ligado ao regime militar

Pai da apresentadora foi um dos signatários do AI-5; escolha da jornalista para comandar a transmissão do Oscar gerou críticas

O anúncio de que Maria Beltrão será a responsável por apresentar a transmissão do Oscar 2025 na TV Globo gerou reações divididas entre o público. O motivo das críticas é a ligação de seu pai, Hélio Beltrão, com a ditadura militar no Brasil (1964-1985).