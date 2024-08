MUDANÇA DE PLANOS

Rachel Sheherazade descobre o que Davi quer fazer após desistir da medicina

Segundo o site Hugo Gloss, que esteve na coletiva de imprensa, Rachel explicou que Davi não desistiu de entrar no ensino superior, mas sim, do curso da área da saúde.

Revelações do pós-BBB

"Não penso em fazer isso, não. Eu acho que isso nunca veio na minha cabeça. Nem em me arriscar para área política. Eu acho que o meu objetivo mesmo foi me inscrever no Big Brother para tentar muita realidade para minha família. E como eu consegui sair campeão do Big Brother, hoje eu penso só em trilhar nos caminhos que eu tô seguindo, mesmo sempre focado", disse.