TELEVISÃO

RedeTV! afasta Juarez da Tekpix após acusação de assédio

Em janeiro, a emissora iniciou uma investigação interna após denúncia de assédio envolvendo o apresentador e uma funcionária

A RedeTV! afastou o apresentador Juarez Pontes, o "Juarez da Tekpix", após uma denúncia de assédio contra uma funcionária da emissora. O incidente, ocorrido em dezembro de 2024, envolveu comentários inapropriados de Juarez sobre o corpo da jovem, que trabalhava em uma das lanchonetes do pátio da empresa. >

Segundo informações do blog F5, da Folha de S. Paulo, testemunhas do caso denunciaram o apresentador ao setor de recursos humanos. Após apuração, a emissora afastou Juarez e determinou que ele não frequentasse mais a área do pátio. >