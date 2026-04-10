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Reencontro marcado? Por que o passado bate à porta de Escorpião e mais 2 signos hoje (10 de abril)

Dia de fechar ciclos de mágoas e abrir espaço para o novo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:22

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O amor hoje pede menos cobrança e muito mais maturidade. Se você estava sentindo o peso de mágoas antigas, a Lua Minguante em Capricórnio traz o alívio necessário para finalmente soltar o que dói. Para os cancerianos, librianos e escorpianos, o perdão é o que liberta o seu futuro. Se um amor do passado ressurgir ou se uma conversa séria finalmente acontecer, encare como uma oportunidade de cura, e não de retomada de conflitos.

Para Câncer, o foco está nos relacionamentos sérios. É hora de colocar as cartas na mesa e decidir o que realmente faz sentido manter. Não se trata de terminar por impulso, mas de ajustar os termos da parceria para que ambos respirem melhor. Libra, sua casa e sua intimidade pedem atenção; resolva as pendências familiares para que o romance possa fluir sem interferências externas. O equilíbrio que você tanto busca começa dentro das suas quatro paredes.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

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Já os escorpianos precisam polir as palavras. Com Marte atiçando os ânimos, você pode acabar sendo sincero demais e ferir quem ama. Use a energia de hoje para esclarecer mal-entendidos com gentileza. Se houver um reencontro, ele virá para encerrar um capítulo ou para mostrar que ambos amadureceram. O cupido está de plantão, mas ele exige que você deixe o orgulho de lado em nome de uma conexão real.

A reflexão para todos os signos hoje é: o que você está carregando que não te pertence mais? No amor, às vezes seguramos expectativas que só nos cansam. Ao desapegar da imagem idealizada do parceiro, você permite que a pessoa real se aproxime. Aproveite o silêncio da noite para meditar sobre seus desejos. O que for verdadeiro encontrará um caminho de volta, e o que for apenas peso, o vento levará.

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