ASTROLOGIA

Reencontro marcado? Por que o passado bate à porta de Escorpião e mais 2 signos hoje (10 de abril)

Dia de fechar ciclos de mágoas e abrir espaço para o novo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:22

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O amor hoje pede menos cobrança e muito mais maturidade. Se você estava sentindo o peso de mágoas antigas, a Lua Minguante em Capricórnio traz o alívio necessário para finalmente soltar o que dói. Para os cancerianos, librianos e escorpianos, o perdão é o que liberta o seu futuro. Se um amor do passado ressurgir ou se uma conversa séria finalmente acontecer, encare como uma oportunidade de cura, e não de retomada de conflitos.



Para Câncer, o foco está nos relacionamentos sérios. É hora de colocar as cartas na mesa e decidir o que realmente faz sentido manter. Não se trata de terminar por impulso, mas de ajustar os termos da parceria para que ambos respirem melhor. Libra, sua casa e sua intimidade pedem atenção; resolva as pendências familiares para que o romance possa fluir sem interferências externas. O equilíbrio que você tanto busca começa dentro das suas quatro paredes.

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Já os escorpianos precisam polir as palavras. Com Marte atiçando os ânimos, você pode acabar sendo sincero demais e ferir quem ama. Use a energia de hoje para esclarecer mal-entendidos com gentileza. Se houver um reencontro, ele virá para encerrar um capítulo ou para mostrar que ambos amadureceram. O cupido está de plantão, mas ele exige que você deixe o orgulho de lado em nome de uma conexão real.

