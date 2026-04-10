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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:22
O amor hoje pede menos cobrança e muito mais maturidade. Se você estava sentindo o peso de mágoas antigas, a Lua Minguante em Capricórnio traz o alívio necessário para finalmente soltar o que dói. Para os cancerianos, librianos e escorpianos, o perdão é o que liberta o seu futuro. Se um amor do passado ressurgir ou se uma conversa séria finalmente acontecer, encare como uma oportunidade de cura, e não de retomada de conflitos.
Para Câncer, o foco está nos relacionamentos sérios. É hora de colocar as cartas na mesa e decidir o que realmente faz sentido manter. Não se trata de terminar por impulso, mas de ajustar os termos da parceria para que ambos respirem melhor. Libra, sua casa e sua intimidade pedem atenção; resolva as pendências familiares para que o romance possa fluir sem interferências externas. O equilíbrio que você tanto busca começa dentro das suas quatro paredes.
Perfume ideal para cada signo
Já os escorpianos precisam polir as palavras. Com Marte atiçando os ânimos, você pode acabar sendo sincero demais e ferir quem ama. Use a energia de hoje para esclarecer mal-entendidos com gentileza. Se houver um reencontro, ele virá para encerrar um capítulo ou para mostrar que ambos amadureceram. O cupido está de plantão, mas ele exige que você deixe o orgulho de lado em nome de uma conexão real.
A reflexão para todos os signos hoje é: o que você está carregando que não te pertence mais? No amor, às vezes seguramos expectativas que só nos cansam. Ao desapegar da imagem idealizada do parceiro, você permite que a pessoa real se aproxime. Aproveite o silêncio da noite para meditar sobre seus desejos. O que for verdadeiro encontrará um caminho de volta, e o que for apenas peso, o vento levará.