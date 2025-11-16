Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resolva a palavra cruzada deste domingo (16/11/2025)

CORREIO* oferece um quebra-cabeça inédito para quem aprecia o clássico passatempo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 06:00

Palavra Cruzada
Palavra Cruzada Crédito: Freepik

O domingo, 16 de novembro de 2025, traz consigo um novo exercício de lógica e cultura geral para os amantes de palavras cruzadas. O jogo do dia já está disponível, oferecendo um quebra-cabeça inédito para quem aprecia o clássico passatempo. Confira no final da página a lista completa de respostas para o jogo de hoje e veja como foi o seu desempenho. Vale destacar que as respostas devem ser escritas sem acento.

Leia mais

Imagem - Conheça a RUN X, primeiro campeonato mundial de esteira com mais de R$ 500 mil de premiação

Conheça a RUN X, primeiro campeonato mundial de esteira com mais de R$ 500 mil de premiação

Imagem - Comentarista é repreendido ao vivo por apresentadora após piada machista; assista

Comentarista é repreendido ao vivo por apresentadora após piada machista; assista

Imagem - Resolva a palavra cruzada desta sexta-feira (14/11/2025)

Resolva a palavra cruzada desta sexta-feira (14/11/2025)

Curiosidades sobre o clima de Salvador

A cidade tem clima tropical úmido, com variações pequenas entre as estações. Mesmo nos meses mais “frios”, as mínimas raramente ficam abaixo de 20°C. por Divulgação
Salvador registra, em média, cerca de 2.500 horas de sol por ano — o que explica a sensação constante de verão. por Reprodução/Google Maps
Durante o outono/inverno, a atuação dos ventos úmidos do Atlântico e a ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) aumenta bastante as precipitações. Em alguns anos, Salvador já acumulou mais de 800 mm em um único mês. por Shutterstock
Os ventos de leste, vindos do mar, costumam soprar com força quase o ano inteiro. Rajadas acima de 40 km/h não são raras — e ajudam a diminuir o calor. por Divulgação
Enquanto cidades do interior chegam a variar mais de 15 graus em um dia, Salvador muitas vezes oscila só 3°C a 6°C. por Valter Pontes/Secom PMS
1 de 5
A cidade tem clima tropical úmido, com variações pequenas entre as estações. Mesmo nos meses mais “frios”, as mínimas raramente ficam abaixo de 20°C. por Divulgação

Confira as respostas corretas:

  • 1 - DEMOCRACIA
  • 2 - CARNAVAL
  • 3 - TIRADENTES
  • 4 - PANTANAL
  • 5 - FEIJOADA
  • 6 - SAMBA
  • 7 - PELE
  • 8 - CAPOEIRA
  • 9 - BOSSA NOVA
  • 10 - GUARANÁ

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Esse signo parece frio e distante, mas carrega uma alma cansada e cheia de sentimentos

Esse signo parece frio e distante, mas carrega uma alma cansada e cheia de sentimentos
Imagem - Obesidade pode impedir homens e mulheres de terem filhos; entenda

Obesidade pode impedir homens e mulheres de terem filhos; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório
01

Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais
02

Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (16 de novembro) inspira 2 signos: não deixe esse medo arrancar de você o seu grande amor
03

Anjo da Guarda deste domingo (16 de novembro) inspira 2 signos: não deixe esse medo arrancar de você o seu grande amor

Imagem - Mara Maravilha bota ponto final em casamento e inicia partilha de bens
04

Mara Maravilha bota ponto final em casamento e inicia partilha de bens