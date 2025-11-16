Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Obesidade pode impedir homens e mulheres de terem filhos; entenda

Condição provoca inúmeros problemas de saúde

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 06:00

Obesidade
Obesidade Crédito: Shutterstock

O Atlas Mundial da Obesidade de 2025 aponta que 31% da população brasileira sofre com essa condição. Porém, nem todos sabem que, para além de vários problemas de saúde associados à obesidade, como as doenças cardiovasculares, diabetes, problemas nas articulações e insuficiência respiratória, a condição também pode causar infertilidade. Ou seja, o excesso de peso pode acabar impedindo homens e mulheres realizarem o sonho de serem pais e mães. 

"A obesidade pode causar desequilíbrios hormonais que afetam a produção de espermatozoides e a ovulação, comprometendo a fertilidade de homens e de mulheres", afirma a médica Valentina Cotrim, especialista em medicina reprodutiva da equipe da Huntington Cenafert.

Obesidade traz riscos à saúde

Obesidade traz riscos à saúde por Shutterstock
Obesidade traz riscos à saúde por Shutterstock
Obesidade traz riscos à saúde por Shutterstock
Obesidade traz riscos à saúde por Shutterstock
Obesidade traz riscos à saúde por Shutterstock
1 de 5
Obesidade traz riscos à saúde por Shutterstock

LEIA MAIS

Descubra por que dormir menos de 6 horas prejudica a saúde

Engasgos em idosos podem indicar problema de saúde grave

O efeito que ninguém diz: médico identifica novos problemas de saúde que as canetas emagrecedoras podem causar

O tesouro escondido: a importância das fibras em cascas e bagaços para a saúde

Fisiculturismo com saúde: veja cuidados fundamentais para quem leva o corpo ao máximo

A profissional alerta que, nas mulheres, o excesso de peso pode causar ciclos menstruais irregulares e redução de ciclos ovulatórios. "Mulheres com obesidade ou sobrepeso devem buscar ajuda com médico e nutricionista para reduzir o peso antes de tentarem engravidar espontaneamente ou iniciarem um tratamento de Fertilização in Vitro (FIV)", recomenda a especialista. “A perda de peso é importante não apenas para aumentar as chances de uma gravidez, mas também para a segurança da própria gestação”, explica.

Já nos homens, a condição pode afetar a quantidade e a qualidade do sêmen, além de poder impactar a própria função sexual, uma vez que as alterações hormonais promovidas pelo peso podem diminuir a produção de testosterona e causar disfunção erétil. Isso é o que destaca a doutora. 

“A alimentação inflamatória (consumo de ultraprocessados, gorduras trans e carboidratos refinados), o sedentarismo e o tempo excessivo de tela são responsáveis por esse cenário no qual quase um a cada três brasileiros vive com obesidade”, ressalta.

Há riscos da obesidade na gestação?

A médica garante que sim. Segundo ela, além de dificultar a gravidez, a obesidade aumenta as taxas de aborto e os riscos de complicações gestacionais, expondo a vida da mãe e do bebê. “A condição de obesidade aumenta o risco de hipertensão arterial, partos prematuros, diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, além de complicações durante o parto”, detalha Cotrim.

Como melhorar a fertilidade?

De acordo com a especialista Valentina Cotrim, hábitos de vida saudáveis e algumas medidas protetivas favorecem a saúde reprodutiva e podem aumentar as chances de uma gravidez natural. “Não fumar, dormir bem, manter-se no peso adequado, evitar consumo excessivo de bebida alcoólica, controlar o estresse e a ansiedade, praticar atividade física regular, ter uma alimentação saudável, e ter uma frequência de três relações sexuais por semana são recomendações que favorecem a condição de fertilidade dos dois sexos”, afirma.

O comportamento sexual seguro é outro fator importante para preservar a condição reprodutiva. “As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's) podem causar danos ao aparelho reprodutor da mulher e do homem e são algumas das causas mais comuns de infertilidade”, esclarece a especialista.

“Os exames e consultas de rotina com ginecologista e urologista também são essenciais para acompanhar a condição de saúde reprodutiva e reduzir o risco de problemas que, se não tratados precocemente, podem evoluir para a infertilidade”, finaliza.

Leia mais

Imagem - 'Ainda mais linda': Thais Carla surpreende ao posar de maiô com as filhas

'Ainda mais linda': Thais Carla surpreende ao posar de maiô com as filhas

Imagem - Cristian Cravinhos sofre acidente em SP e vai parar no hospital

Cristian Cravinhos sofre acidente em SP e vai parar no hospital

Imagem - 'Três noites sem dormir': Sabrina Sato fala sobre problema de saúde da filha Zoe

'Três noites sem dormir': Sabrina Sato fala sobre problema de saúde da filha Zoe

Tags:

Maternidade Saúde Obesidade

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Esse signo parece frio e distante, mas carrega uma alma cansada e cheia de sentimentos

Esse signo parece frio e distante, mas carrega uma alma cansada e cheia de sentimentos
Imagem - Resolva a palavra cruzada deste domingo (16/11/2025)

Resolva a palavra cruzada deste domingo (16/11/2025)

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório
01

Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais
02

Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (16 de novembro) inspira 2 signos: não deixe esse medo arrancar de você o seu grande amor
03

Anjo da Guarda deste domingo (16 de novembro) inspira 2 signos: não deixe esse medo arrancar de você o seu grande amor

Imagem - Mara Maravilha bota ponto final em casamento e inicia partilha de bens
04

Mara Maravilha bota ponto final em casamento e inicia partilha de bens