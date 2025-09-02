Ricos em cálcio: o que você deve comer para manter seus ossos fortes?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:30
Muita gente associa o consumo de cálcio apenas à infância, mas esse nutriente deve estar presente também na alimentação dos adultos.
Ao longo da vida, em especial em períodos como gestação e menopausa, é essencial garantir a ingestão diária de cálcio por meio dos alimentos para manter o corpo funcionando corretamente.
Alimentos que fornecem cálcio
Do total que ingerimos, aproximadamente 70% é eliminado de forma natural e somente 30% é realmente absorvido pelo sistema digestivo. A partir daí, o cálcio entra na corrente sanguínea e segue para órgãos e tecidos que dependem dele.
O cálcio tem papel essencial na formação e preservação dos ossos e dentes. Cerca de 99% de todo o cálcio presente no organismo fica armazenado no esqueleto, o que garante proteção aos órgãos vitais e mantém a estrutura corporal firme.
Além disso, ele participa de várias atividades do corpo, como:
Esse mineral está amplamente presente nos laticínios e em alguns produtos de origem animal, mas também pode ser obtido em verduras, grãos e sementes.
A absorção ocorre de maneira semelhante em diferentes fontes, por isso variar a dieta é fundamental. É importante lembrar ainda que a vitamina D auxilia no aproveitamento do cálcio. Entre os principais alimentos estão:
ervas e temperos (salsa, tomilho, manjericão, canela, cominho, hortelã, pimenta);
A recomendação diária varia conforme a idade e necessidades específicas. Crianças precisam de até 1150 mg por dia, enquanto jovens entre 18 e 24 anos devem consumir cerca de 1000 mg.
Já adultos acima de 25 anos e gestantes necessitam de 950 mg ao dia. Pessoas com mais de 65 anos e mulheres após a menopausa precisam de aproximadamente 1200 mg diariamente.
Ingerir menos cálcio do que o recomendado pode resultar em perda de densidade óssea e osteoporose. Por outro lado, o excesso, chamado hipercalcemia, pode gerar complicações nos ossos, no sistema digestivo e até nos rins.