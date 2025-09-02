'QUESTÃO DE PRIORIDADE'

Conheça médico queridinho dos famosos que cobra até R$1 milhão por aumento peniano

Jason Emer possui uma clínica de estética em Hollywood procurada por nomes da indústria do cinema e música

Elis Freire

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:08

Jason Emer oferece cirurgias estéticas de luxo e que prometem grandes mudanças no corpo Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Um nome da medicina tem atraído inúmeros famosos para a sua maca de cirurgias estéticas, que prometem mudanças corporais e mesmo de autoestima e energia sexual. Nas redes, o profissional acumula mais de 700 mil seguidores nas redes sociais e os preços chegam nas alturas. Para a tal cirurgia de "aumento peniano", o médico chega a cobrar US$ 200 mil (mais de R$ 1 milhão) para deixar os pênis das celebridades até 2,5cm "maiores".

O nome dele é Jason Emer. Formado em dermatologia, Jamer é dono de uma clínica em West Hollywood (Califórnia, EUA), procurada por nomes de Hollywood e da indústria da música norte-americana. Ao divulgar os seus serviços, o médico chega a postar vídeos durante a realização das cirurgias estéticas. Na sua clínica, ele oferece um tipo lipoaspiração para homens para deixar o cliente com um corpo de "gladiador".

Pacientes de Jason Emer 1 de 6

Sobre a procurada cirurgia de aumento peniano, Jamer deu uma entrevista ao jornal "Daily Star", em que explicou como o procedimento é realizado. Segundo ele, alguns pacientes precisam de cerca de 20 injeções e cada uma custa US$ 1,2 mil (R$ 6,5 mil)."Quando alguém me diz 'Nossa, isso é muito caro', eu respondo 'Bem, é uma questão de prioridades. Quer um ‘pacote’ Rolls-Royce? Então vai custar o preço de um Rolls-Royce'", afirmou.

Emer promete "aumentar o tamanho e a espessura do pênis" usando preenchimentos de ácido hialurônico e metacrilato, um tipo de acrílico usado por médicos.

Algumas opções premium para mais dar mais privacidade dos pacientes são oferecidas por Emer no caso de quem procura a cirurgia para ter o "pacote" mais avantajado. Entrar por uma porta dos fundos, pela garagem, marcar uma consulta "de manhã cedo" ou no fim de semana e até atendimento em sets de filmagens são algumas facilidades.