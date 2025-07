ALIMENTAÇÃO

Risque do cardápio: cardiologista mostra 5 alimentos que acabam com a saúde

Um guia essencial para blindar seu coração contra doenças cardiovasculares

Publicado em 2 de julho de 2025 às 12:30

Cuidar do coração prolonga a vida Crédito: Imagem gerada por IA

Para garantir uma boa velhice e preservar a vitalidade de todos os órgãos, o coração merece atenção prioritária. Adotar hábitos saudáveis, especialmente no que diz respeito à alimentação, é a chave para evitar o surgimento de inúmeras doenças cardiovasculares. >

A cardiologista Sharonne Hayes, da Clínica Mayo nos estados Unidos, enfatiza a importância de um cardápio equilibrado. Ela ressalta que, embora a moderação seja geral, há alguns alimentos mais nocivos, que merecem ser identificados e, se possível, evitados.>

Assim, com as orientações de especialistas torna-se mais fácil tomar decisões alimentares que beneficiam diretamente o sistema cardiovascular. Este conhecimento é poderoso para uma vida mais plena e com saúde.>

Carnes processadas: o que evitar

Produtos como salsichas e bacon são apontados como grandes vilões. Eles contêm muitas calorias, gorduras saturadas, sal e nitratos adicionados, todos comprovadamente prejudiciais ao coração. Seu consumo excessivo impacta seriamente a saúde cardíaca.>

Carboidratos processados: atenção dobrada

Os médicos aconselham fortemente a evitar pacotes de carboidratos que vêm processados, cheios de sal e crocantes. A busca pela conveniência em nossa rotina não deveria justificar a ingestão de alimentos repletos de açúcares e sal adicionados.>

O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) informa que um alto consumo de sal eleva a pressão arterial, um fator de risco primordial para doenças do coração e acidentes vasculares cerebrais. Escolha alimentos in natura sempre que possível.>

Doces: um risco escondido

Comer muito açúcar pode levar a um consumo excessivo de calorias, resultando em ganho de peso. O excesso de peso aumenta consideravelmente o risco de problemas de saúde sérios, como doenças cardíacas, certos tipos de câncer e diabetes tipo 2, segundo o NHS.>

Para mitigar esse risco, a doutora Sharonne Hayes recomenda consumir doces apenas uma vez por semana, em porções controladas. Manter as porções pequenas é fundamental para limitar as calorias e proteger a saúde do seu coração a longo prazo.>

Excesso de proteína animal

Um estudo recente revelou que homens que seguiram uma dieta rica em proteínas aumentaram em 33% o risco de desenvolver insuficiência cardíaca. A Associação Americana do Coração (AHA) adverte que proteínas de origem animal frequentemente possuem alta gordura saturada.>

Essa gordura é conhecida por elevar os níveis de colesterol, um fator de risco para doenças cardiovasculares. Cardiologistas da Mayo Clinic, incluindo Hayes e Freeman, sugerem, portanto, que a melhor opção é dar preferência às proteínas vegetais.>

Bebidas energéticas: riscos cardiovasculares

O cardiologista Freeman faz questão de evitar as bebidas energéticas a todo custo. Pesquisas demonstraram que a combinação de açúcar e cafeína presente nestes produtos pode causar sérios problemas, como pressão arterial elevada e arritmia.>