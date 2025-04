SEX SYMBOL

Roberta Close surge em clique raro ao lado do marido suíço no Rio; veja

Símbolo dos anos 1980, modelo mantém vida discreta na Suíça

Morando há anos na Suíça e longe dos holofotes, Roberta Close fez uma rara aparição pública ao lado do marido, o empresário suíço Roland Granacher. Juntos há 30 anos, o casal foi fotografado durante um jantar em um restaurante no Rio de Janeiro. >

Ícone da beleza e símbolo sexual da década de 1980, Roberta leva uma vida reservada fora do Brasil. Em entrevista recente ao podcast Papagaio Falante, ela explicou os motivos que a levaram a deixar o país, citando episódios de preconceito que marcaram sua juventude.>

“Tive problemas para estudar. Quando comecei a ir à escola assim [mulher], eu disse: ‘não dá’. Então, aprendi a viver um pouco sempre separada das pessoas. Não tenho medo de viver só. Vou viver só com o meu marido”, desabafou.>

A modelo ainda afirmou que a mudança para o exterior foi uma escolha pela liberdade. “E eu escolhi viver fora do Brasil. Foi uma imigração política, porque eu não tinha no meu país as coisas que eu tinha lá fora, como o casamento, os documentos…”, completou.>