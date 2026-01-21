TÁ ROLANDO?

Romance no ar? Amaury Lorenzo aparece ao lado de homem malhado e agita web

Registro com Jean Rodriguez aumenta especulações sobre vida amorosa do ator, que está solteiro desde 2024

Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:49

Amaury Lorenzo estaria vivendo um affair com Jean Rodriguez Crédito: Reprodução

Uma foto publicada por Amaury Lorenzo foi suficiente para agitar os fãs e levantar rumores sobre um possível novo romance. O ator compartilhou um registro de Jean Rodriguez nas redes sociais, o que reacendeu especulações sobre um affair entre os dois.

Quem acompanha Amaury mais de perto já vinha percebendo a proximidade com Jean, que passou a ganhar destaque entre os seguidores do ator nos últimos meses. A imagem recente intensificou os comentários e colocou o suposto envolvimento no centro das conversas online.

Atualmente no ar como o motorista Gilmar em Três Graças, Amaury foi visto com Jean recentemente em uma praia do Rio de Janeiro. Depois, os dois seguiram para um bar na Gávea, na Zona Sul da cidade, acompanhados de amigos. Apesar de posarem para fotos, mantiveram postura discreta e evitaram exposição direta.

Jean Rodriguez soma mais de 108 mil seguidores no Instagram e costuma compartilhar registros nas praias cariocas, além de viagens frequentes a São Paulo. Na rede social, ele se apresenta como produtor de eventos, gestor e profissional da área de marketing. Também atua com publicidade para marcas de relógios, joias e roupas, além de comandar uma marca própria de óculos de sol.

Amaury Lorenzo está solteiro desde o fim do relacionamento de seis anos com o diretor Sergio Lobato, encerrado em janeiro de 2024. O ex-casal chegou a tentar uma reconciliação em maio do mesmo ano, quando fez uma viagem a Minas Gerais, mas decidiu não retomar a relação.