Saiba para que serve esse furinho ao lado da câmera do celular; tem função essencial e pouca gente entende

Microfone quase invisível é responsável por melhorar chamadas e áudios em vídeos gravados no smartphone

Agência Correio

Publicado em 1 de julho de 2025 às 12:30

Apesar de parecer inútil, furinho tem função essencial na câmera do celular Crédito: Freepik

Você já reparou naquele furinho discreto ao lado da câmera traseira do celular? Muita gente ignora ou até acha que é um defeito de fabricação, mas ele tem um papel importante no desempenho do seu aparelho. O pequeno orifício é, na verdade, um microfone extra, e sua função é fundamental para garantir mais qualidade no áudio das gravações e chamadas. >

Presente em modelos Android e iPhones, esse microfone faz parte do sistema de cancelamento de ruído. Ele atua captando sons do ambiente para que o software consiga identificar o que é ruído e o que é a sua voz. Com isso, o aparelho consegue deixar o som mais limpo e claro, tanto em vídeos quanto em ligações ou mensagens de voz.>

Cancelamento de ruído: como ele funciona?

A tecnologia usa dois ou mais microfones instalados no celular, geralmente um na parte inferior e outro próximo à câmera. Enquanto um foca na voz do usuário, o outro capta o som ambiente para que ruídos como vento, buzinas ou conversas próximas sejam eliminados digitalmente.>

De acordo com os manuais de marcas como Apple, Samsung e Xiaomi, os celulares atuais podem ter de dois a quatro microfones espalhados pelo corpo do aparelho. Isso permite que o áudio seja captado com mais precisão, mesmo que o telefone esteja virado, deitado ou sendo segurado de forma incomum.>

Diferenças entre marcas e modelos

Nos iPhones, o microfone traseiro foi introduzido no modelo 5S e continua presente nas gerações mais recentes, como o iPhone 15 e 16. Já os aparelhos da linha Samsung Galaxy, incluindo os S23, A55 e Z Flip, trazem microfones de cancelamento de ruído posicionados na parte superior ou próximos ao flash da câmera.>

A localização exata desse microfone pode variar de acordo com o fabricante. Na Xiaomi e na Motorola, por exemplo, ele costuma aparecer próximo ao módulo da câmera ou ao lado da entrada de carregamento.>

Além disso, no sistema iOS, funções como Isolamento de Voz e Espectro Amplo ajudam a aprimorar ainda mais a qualidade das chamadas, principalmente via FaceTime.>

Detalhes que fazem diferença

Por ser um componente sensível, é importante que esse furinho não seja obstruído por capas grossas, sujeira ou objetos pontiagudos. Isso pode comprometer a qualidade do áudio ou até danificar o microfone.>

Inclusive, em fóruns online, usuários da Apple e da Samsung relatam que capas não originais — ou mal encaixadas — pioram a captação de som, mesmo em aparelhos topo de linha.>