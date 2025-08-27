Acesse sua conta
Salários até R$ 37 mil: saiba como ser aprovado em concurso público estudando com IA

Técnica comprovada cientificamente aumenta as chances de conseguir uma vaga no setor público

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 05:05

Descubra como a Inteligência Artificial pode transformar sua rotina de estudos e facilitar a fixação de conteúdos para concursos públicos
Descubra como a Inteligência Artificial pode transformar sua rotina de estudos e facilitar a fixação de conteúdos para concursos públicos Crédito: Agência Brasil

Uma das técnicas mais eficazes de estudos está relacionada à repetição. Estudos mostram que, quanto mais revemos um assunto, melhor ele se solidifica em nossa memória, o que facilita o bom desempenho em uma prova de concurso público, por exemplo. E para proporcionar esse reforço intelectual, a Inteligência Artificial (IA) pode ser uma grande aliada. 

Por isso, encontrar soluções que facilitem a fixação dos conteúdos na memória de aprendizado é fundamental. A seguir contamos uma das técnicas mais eficazes para ter bom desempenho em provas de concursos.

A técnica de estudos com IA para passar em concursos públicos

Antes de começar a estudar, é preciso se planejar. A dica dos especialistas é garantir que você possa estudar todos os assuntos - ou os principais - dentro de um período confortável. 

Para isso, você pode pedir a um programa de IA, como o ChatGPT, por exemplo, para ajudar na criação de um plano de estudos diário.

No entanto, a principal ajuda da IA na sua jornada de aprendizado está na técnica de revisão dos assuntos.

A metodologia consiste em 5 grandes passos:

  • Analisar o edital do concurso público e definir qual assunto você irá estudar naquele dia;
  • Pedir à ferramenta de IA para indicar quais são os principais pontos daquele assunto que geralmente caem na prova daquele concurso em específico (você pode, pedir à IA para consultar provas de anos anteriores daquele concurso);
  • Pedir à IA para elaborar um resumo dos principais pontos que podem ser cobrados na prova sobre aquele assunto, incluindo perguntas e respostas que provavelmente cairão na prova;
  • Gravar, com sua própria voz, usando o gravador de voz do celular, o resumo que a IA sugeriu;
  • Ouvir com fones de ouvido o resumo ao longo do dia

Por que o método funciona

Uma pesquisa sobre educação e aprendizado, feita pela Universidade de Waterloo, no Canadá, descobriu que, quando ouvimos a nossa própria voz, o cérebro tem mais facilidade em fixar o conteúdo.

Assim, gravar o resumo e ouvir ao longo do dia ajuda muito a aprender aquele estudo. 

Além disso, é uma forma conveniente de repetir a revisão do conteúdo, pois o áudio pode ser escutado durante deslocamentos ao longo do dia, ou durante tarefas, como lavar a louça, por exemplo.

