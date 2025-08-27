SUCESSO

Salários até R$ 37 mil: saiba como ser aprovado em concurso público estudando com IA

Técnica comprovada cientificamente aumenta as chances de conseguir uma vaga no setor público

Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 05:05

Descubra como a Inteligência Artificial pode transformar sua rotina de estudos e facilitar a fixação de conteúdos para concursos públicos Crédito: Agência Brasil

Uma das técnicas mais eficazes de estudos está relacionada à repetição. Estudos mostram que, quanto mais revemos um assunto, melhor ele se solidifica em nossa memória, o que facilita o bom desempenho em uma prova de concurso público, por exemplo. E para proporcionar esse reforço intelectual, a Inteligência Artificial (IA) pode ser uma grande aliada.

Você provavelmente já ouviu falar que, para ser aprovado em um concurso, com salários que chegam a R$ 37 mil, é necessária a dedicação de longas horas de estudos. O que poucos sabem, é que nem sempre ficar por muito tempo lendo e relendo um assunto vai garantir bons resultados.

Por isso, encontrar soluções que facilitem a fixação dos conteúdos na memória de aprendizado é fundamental. A seguir contamos uma das técnicas mais eficazes para ter bom desempenho em provas de concursos.

A técnica de estudos com IA para passar em concursos públicos

Antes de começar a estudar, é preciso se planejar. A dica dos especialistas é garantir que você possa estudar todos os assuntos - ou os principais - dentro de um período confortável.

Para isso, você pode pedir a um programa de IA, como o ChatGPT, por exemplo, para ajudar na criação de um plano de estudos diário.

No entanto, a principal ajuda da IA na sua jornada de aprendizado está na técnica de revisão dos assuntos.

A metodologia consiste em 5 grandes passos:

Analisar o edital do concurso público e definir qual assunto você irá estudar naquele dia;

Pedir à ferramenta de IA para indicar quais são os principais pontos daquele assunto que geralmente caem na prova daquele concurso em específico (você pode, pedir à IA para consultar provas de anos anteriores daquele concurso);

Pedir à IA para elaborar um resumo dos principais pontos que podem ser cobrados na prova sobre aquele assunto, incluindo perguntas e respostas que provavelmente cairão na prova;

Gravar, com sua própria voz, usando o gravador de voz do celular, o resumo que a IA sugeriu;

Ouvir com fones de ouvido o resumo ao longo do dia

Por que o método funciona

Uma pesquisa sobre educação e aprendizado, feita pela Universidade de Waterloo, no Canadá, descobriu que, quando ouvimos a nossa própria voz, o cérebro tem mais facilidade em fixar o conteúdo.

Assim, gravar o resumo e ouvir ao longo do dia ajuda muito a aprender aquele estudo.