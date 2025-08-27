Salários até R$ 37 mil: saiba como ser aprovado em concurso público estudando com IA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 05:05
Uma das técnicas mais eficazes de estudos está relacionada à repetição. Estudos mostram que, quanto mais revemos um assunto, melhor ele se solidifica em nossa memória, o que facilita o bom desempenho em uma prova de concurso público, por exemplo. E para proporcionar esse reforço intelectual, a Inteligência Artificial (IA) pode ser uma grande aliada.
Você provavelmente já ouviu falar que, para ser aprovado em um concurso, com salários que chegam a R$ 37 mil, é necessária a dedicação de longas horas de estudos. O que poucos sabem, é que nem sempre ficar por muito tempo lendo e relendo um assunto vai garantir bons resultados.
Por isso, encontrar soluções que facilitem a fixação dos conteúdos na memória de aprendizado é fundamental. A seguir contamos uma das técnicas mais eficazes para ter bom desempenho em provas de concursos.
Antes de começar a estudar, é preciso se planejar. A dica dos especialistas é garantir que você possa estudar todos os assuntos - ou os principais - dentro de um período confortável.
Para isso, você pode pedir a um programa de IA, como o ChatGPT, por exemplo, para ajudar na criação de um plano de estudos diário.
No entanto, a principal ajuda da IA na sua jornada de aprendizado está na técnica de revisão dos assuntos.
Uma pesquisa sobre educação e aprendizado, feita pela Universidade de Waterloo, no Canadá, descobriu que, quando ouvimos a nossa própria voz, o cérebro tem mais facilidade em fixar o conteúdo.
Assim, gravar o resumo e ouvir ao longo do dia ajuda muito a aprender aquele estudo.
Além disso, é uma forma conveniente de repetir a revisão do conteúdo, pois o áudio pode ser escutado durante deslocamentos ao longo do dia, ou durante tarefas, como lavar a louça, por exemplo.