SBT surpreende e confirma Gisele Bündchen no ‘Teleton’

Modelo fará participação em evento beneficente

Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:27

Modelo foi confirmada em evento do SBT Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Patrícia Abravanel, anunciou no último domingo (2) durante o “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”, que Gisele Bündchen participará do encerramento do “Teleton 2025”.

A 28ª edição do “Teleton”visa colaborar com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), será exibida nos dias 7 e 8 de novembro. Nesse ano o objetivo é arrecadar R$ 35 milhões.