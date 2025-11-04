SBT surpreende e confirma Gisele Bündchen no ‘Teleton’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:27
A apresentadora Patrícia Abravanel, anunciou no último domingo (2) durante o “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”, que Gisele Bündchen participará do encerramento do “Teleton 2025”.
A 28ª edição do “Teleton”visa colaborar com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), será exibida nos dias 7 e 8 de novembro. Nesse ano o objetivo é arrecadar R$ 35 milhões.
Neste ano, o “Teleton” também terá a participação de Galvão Bueno, Ronaldo, Ivete Sangalo, Luiza Possi, MC Daniel, Thiaguinho, Junior Lima, Lexa, além de colegas de outras emissoras como Serginho Groisman, Eliana, Gil do Vigor, Ana Furtado, Boninho, Luciana Gimenez, Maisa e o cantor Daniel.