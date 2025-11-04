Acesse sua conta
SBT surpreende e confirma Gisele Bündchen no ‘Teleton’

Modelo fará participação em evento beneficente

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:27

Modelo foi confirmada em evento do SBT
Modelo foi confirmada em evento do SBT Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Patrícia Abravanel, anunciou no último domingo (2) durante o “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”, que Gisele Bündchen participará do encerramento do “Teleton 2025”.

