Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Se você quer impressionar, nunca fique parado desse jeito nunca

Postura comum favorece concentração, mas pode gerar distância emocional

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:00

Linguagem corporal simples influencia percepção e confiança
Linguagem corporal simples influencia percepção e confiança Crédito: Freepik

Sem perceber, muitas pessoas adotam a mesma postura ao caminhar ou refletir: mãos cruzadas atrás das costas. O gesto parece automático, mas carrega mensagens que nem sempre são intencionais.

Especialistas revelam que a posição ajuda a acalmar a mente e organizar pensamentos. Em contrapartida, em interações sociais, ela pode criar uma barreira invisível.

Entre introspecção e comunicação, o corpo fala. E esse gesto discreto pode dizer mais do que se imagina.

Veja como fazer postura adequadamente

Postura borboleta por Shutterstock
Postura borboleta por Shutterstock
Postura borboleta por Shutterstock
Postura borboleta por Shutterstock
Postura borboleta por Shutterstock
1 de 5
Postura borboleta por Shutterstock

Pausa mental induzida pelo corpo

Ao restringir o movimento dos braços, o corpo entra em um padrão mais contido. Estudos dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos indicam que essa limitação favorece um estado de alerta calmo.

Com as mãos fora da visão, estímulos visuais diminuem. A plataforma científica Le Ravi aponta que o gesto ajuda a reduzir distrações e sinaliza ao cérebro que é hora de desacelerar.

Por isso, a postura surge em momentos de contemplação. Caminhar sem pressa, observar o ambiente ou organizar ideias costuma ativar esse comportamento corporal.

Respiração e postura em equilíbrio

O gesto também reorganiza o eixo do corpo. Ombros mais abertos e coluna alinhada criam condições melhores para a respiração profunda.

Esse ajuste facilita a entrada de ar e pode gerar sensação imediata de estabilidade. O corpo responde com menos tensão muscular e mais conforto.

Especialistas sugerem usar a postura como pausa consciente. Endireitar o corpo, respirar fundo e observar as sensações ajuda a recuperar foco.

Leia mais

Imagem - Corra enquanto não lota! Conheça os 7 refúgios mais desejados para visitar em 2026

Corra enquanto não lota! Conheça os 7 refúgios mais desejados para visitar em 2026

Imagem - Essa cidade do Nordeste ficou conhecida como a 'Atenas brasileira' por lembrar a Grécia antiga; conheça

Essa cidade do Nordeste ficou conhecida como a 'Atenas brasileira' por lembrar a Grécia antiga; conheça

Imagem - Só consegue dormir de coberta mesmo no calor? A psicologia tem uma explicação pra você

Só consegue dormir de coberta mesmo no calor? A psicologia tem uma explicação pra você

Quando o gesto vira barreira

No contato com outras pessoas, a leitura muda. A postura é associada a controle e autoridade, sendo comum em apresentações e ambientes formais.

Adrienne Carter chama a posição de “pose real”. “Essa postura pode significar: Mantenha distância, sou intocável”, afirma, ao explicar seu impacto simbólico, em entrevista ao portal alemão 20 Minuten.

Anthony Laye alerta para o desconforto gerado. “O que estou dizendo pode soar bem. Mas a sensação não é boa”, explica. Por isso, especialistas recomendam evitar o gesto ao buscar conexão.

Mais recentes

Imagem - Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair

Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair
Imagem - Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim

Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim
Imagem - Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
01

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar
02

Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar

Imagem - Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro
03

Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro

Imagem - Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada
04

Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada