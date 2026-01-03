LINGUAGEM CORPORAL

Se você quer impressionar, nunca fique parado desse jeito nunca

Postura comum favorece concentração, mas pode gerar distância emocional

Agência Correio

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:00

Linguagem corporal simples influencia percepção e confiança Crédito: Freepik

Sem perceber, muitas pessoas adotam a mesma postura ao caminhar ou refletir: mãos cruzadas atrás das costas. O gesto parece automático, mas carrega mensagens que nem sempre são intencionais.

Especialistas revelam que a posição ajuda a acalmar a mente e organizar pensamentos. Em contrapartida, em interações sociais, ela pode criar uma barreira invisível.

Entre introspecção e comunicação, o corpo fala. E esse gesto discreto pode dizer mais do que se imagina.

Veja como fazer postura adequadamente 1 de 5

Pausa mental induzida pelo corpo

Ao restringir o movimento dos braços, o corpo entra em um padrão mais contido. Estudos dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos indicam que essa limitação favorece um estado de alerta calmo.

Com as mãos fora da visão, estímulos visuais diminuem. A plataforma científica Le Ravi aponta que o gesto ajuda a reduzir distrações e sinaliza ao cérebro que é hora de desacelerar.

Por isso, a postura surge em momentos de contemplação. Caminhar sem pressa, observar o ambiente ou organizar ideias costuma ativar esse comportamento corporal.

Respiração e postura em equilíbrio

O gesto também reorganiza o eixo do corpo. Ombros mais abertos e coluna alinhada criam condições melhores para a respiração profunda.

Esse ajuste facilita a entrada de ar e pode gerar sensação imediata de estabilidade. O corpo responde com menos tensão muscular e mais conforto.

Especialistas sugerem usar a postura como pausa consciente. Endireitar o corpo, respirar fundo e observar as sensações ajuda a recuperar foco.

Quando o gesto vira barreira

No contato com outras pessoas, a leitura muda. A postura é associada a controle e autoridade, sendo comum em apresentações e ambientes formais.

Adrienne Carter chama a posição de “pose real”. “Essa postura pode significar: Mantenha distância, sou intocável”, afirma, ao explicar seu impacto simbólico, em entrevista ao portal alemão 20 Minuten.