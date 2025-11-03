CONFIRA

Sessão da Tarde exibe história real de superação e reviravolta nesta segunda-feira (3)

Filme biográfico acompanha a trajetória de um menino pobre que mudou a realidade de sua vida

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 21:15

Cinebiografia aborda história emocionante Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (3), a Sessão da Tarde exibe um filme emocionante, com uma história de superação e reviravolta, “Mãos Talentosas - A História de Ben Carson”. O filme baseado em fatos reais conta a história de um jovem, que tirava más notas na escola e se tornou diretor de um centro de neurologia.

O filme biográfico acompanha a vida do neurocirurgião pediátrico Ben Carson, interpretado por Cuba Gooding Jr. O menino tinha um baixo desempenho escolar em Detroit, nos Estados Unidos, e com o incentivo da mãe, supera dificuldades como pobreza e racismo para se tornar um médico renomado mundialmente.

A história foca na importância da determinação, do apoio familiar, da educação e da crença em si mesmo como ferramentas para alcançar o sucesso, resultando na cirurgia histórica para separar gêmeos siameses unidos pela cabeça em 1987. Ben Carson se tornou diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins.