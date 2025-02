TEATRO

Show de luzes: Salvador terá espetáculo de balé encantado da Bela Adormecida

Apresentação acontece em três datas e custa a partir de R$ 80

Fernanda Varela

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 16:19

Balé Crédito: Reprodução

Salvador receberá um dos mais encantados espetáculos de balé. Com tema A Bela Adormecida, de Tchaikovsky, a apresentação conta com bailarinas que usam roupas com luzes brilhantes de LED, provocando um efeito visual encantador.>

O espetáculo 'We call it Ballet Salvador' acontece nos dias 27 de março (19h), 24 de abril (21h) e 25 de maio (19h), sempre no Teatro Salesiano, no bairro de Nazaré. >

Cada salto e movimento promete transportar o público para uma jornada multissensorial, revivendo o conto de fadas da princesa Aurora. Os trajes adornados com milhares de luzes LED dos bailarinos iluminam o palco e criam um show de luzes hipnotizante para noite de encantamento.>

A releitura terá ainda intervenções de um narrador que irá guiar o público em cada ato, especialistas ou não, durante os 60 minutos de apresentação. >

Ingressos e informações>

Os ingressos, que podem ser comprados na internet (clique aqui), pela plataforma Fever Up, custam a partir de R$ 80 (meia-entrada, no setor C) e chegam a R$ 400 (inteira, no setor VIP). Há ainda uma categoria chamada “Entrada Social”, que pode ser comprada por qualquer pessoa, sem necessidade de comprovação. Esse ingresso inclui uma doação de R$10 para o Instituto Hatus, uma organização sem fins lucrativos, já contido no valor do ingresso. Não é necessário a doação de alimentos não perecíveis na data do evento. >

No espetáculo, não é permitida a entrada de crianças com idade inferior a 8 anos, e pessoas com menos de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto.>