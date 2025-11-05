Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Signos de Leão e Peixes receberão surpresa poderosa nesta quarta-feira (5 de novembro)

Os dois signos terão notícias boas hoje

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 03:25

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

O universo promete movimentar a quarta-feira (5) com uma surpresa poderosa para dois signos do zodíaco. Leão e Peixes estão prestes a receber uma grande notícia, capaz de mudar o rumo dos próximos dias e reacender a confiança em novos começos.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (5 de novembro) alerta 3 signos: chega de bolso vazio, dinheiro inesperado e surpresa financeira vão chegar

Anjo da Guarda desta quarta (5 de novembro) alerta 3 signos: chega de bolso vazio, dinheiro inesperado e surpresa financeira vão chegar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (5 de novembro) é A Chave: chegou a hora de romper laços e encarar os términos

Carta do Baralho Cigano desta quarta (5 de novembro) é A Chave: chegou a hora de romper laços e encarar os términos

Imagem - Uma onda de sorte e intuição promete mudar o rumo do dia nesta quarta-feira (5 de novembro)

Uma onda de sorte e intuição promete mudar o rumo do dia nesta quarta-feira (5 de novembro)

Para Leão, a boa nova chega como um reconhecimento esperado há tempos. Pode ser um retorno positivo no trabalho, um convite especial ou até o início de uma parceria promissora. A energia do dia reforça o brilho pessoal e a capacidade de atrair oportunidades. O que parecia estagnado começa a se resolver de forma natural, trazendo sensação de merecimento e avanço.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Já Peixes será surpreendido por uma notícia que mexe com o coração. Alguém pode reaparecer com intenções sinceras, ou uma mensagem pode abrir caminho para uma reconciliação. Também há boas chances de novidades ligadas à família ou a um projeto pessoal que volta a ganhar força. O dia pede escuta atenta à intuição, ela será o guia para lidar com as emoções intensas que vêm junto com essa revelação.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Leão e Peixes entram no centro das atenções cósmicas de hoje. E o que chega agora, seja em forma de mensagem, convite ou confirmação, promete abrir um novo ciclo de alegria e recomeço.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada