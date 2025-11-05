Signos de Leão e Peixes receberão surpresa poderosa nesta quarta-feira (5 de novembro)

ASTROLOGIA

Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 03:25

O universo promete movimentar a quarta-feira (5) com uma surpresa poderosa para dois signos do zodíaco. Leão e Peixes estão prestes a receber uma grande notícia, capaz de mudar o rumo dos próximos dias e reacender a confiança em novos começos.

Para Leão, a boa nova chega como um reconhecimento esperado há tempos. Pode ser um retorno positivo no trabalho, um convite especial ou até o início de uma parceria promissora. A energia do dia reforça o brilho pessoal e a capacidade de atrair oportunidades. O que parecia estagnado começa a se resolver de forma natural, trazendo sensação de merecimento e avanço.

Já Peixes será surpreendido por uma notícia que mexe com o coração. Alguém pode reaparecer com intenções sinceras, ou uma mensagem pode abrir caminho para uma reconciliação. Também há boas chances de novidades ligadas à família ou a um projeto pessoal que volta a ganhar força. O dia pede escuta atenta à intuição, ela será o guia para lidar com as emoções intensas que vêm junto com essa revelação.

