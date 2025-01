FAMOSOS

'Silvio Santos me usou', revela Luis Ricardo, um dos rostos mais famosos do SBT

Além de ter dado vida ao palhaço Bozo, ele comandou a Tele Sena por anos

Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 12:41

Um dos rostos mais famosos do SBT, Luis Ricardo contou detalhes sobre a relação com seu ex-patrão, Silvio Santos. Em seu livro, ele diz que foi usado pelo apresentador, que morreu em agosto do ano passado.

Em um dos capítulos da obra "Luis Ricardo - Muito Além do Palhaço Mais Famoso do Mundo", o apresentador diz que Silvio se encantou tanto por seu trabalho, que passou a usá-lo em tudo que podia no SBT. Aos 61 anos, Luis Ricardo ficou conhecido por interpretar o eterno palhaço Bozo, um dos personagens mais famosos da TV brasileira. Anos depois, o apresentador se tornou braço direito de Silvio Santos e passou a estrelar propagandas da emissora e comandou os sorteios da Tele Sena e do quadro A Felicidade Bate à Sua Porta, do programa Show de Prêmios. Além disso, foi jurado do Show de Calouros (SBT).

Pouco tempo depois, Silvio chamou Luis Ricardo para apresentar o Pião da Casa Própria —também do Baú da Felicidade em algumas oportunidades, se tornando o braço direito de Silvio.