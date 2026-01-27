NATUREZA

Só tem aqui: a ilha brasileira que abriga o mamífero mais raro do mundo

Conheça a espécie catarinense que possui a menor área de vivência entre os mamíferos

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 21:00

Entenda os desafios para preservar o preá-de-Moleques-do-Sul em seu habitat natural Crédito: Carlos H. Salvador/ Reprodução: Youtube

Você já imaginou um animal que existe em apenas um pequeno pedaço de terra no oceano? O preá-de-Moleques-do-Sul habita exclusivamente dez hectares no litoral catarinense.

Especialistas afirmam que ele possui a menor área de distribuição geográfica mundial.

O surgimento para o mundo científico

Pesquisadores da antiga fundação FATMA encontraram a espécie somente no ano de 1980. Naquela época, o isolamento permitiu que o animal passasse despercebido mesmo perto de Florianópolis. Foi um achado biológico surpreendente para a época.

Certamente, o monitoramento ambiental frequente é essencial para descobrir e proteger seres ameaçados. Casos assim reforçam como áreas de conservação são vitais para a manutenção da nossa fauna silvestre brasileira em todo o território nacional.

Semelhanças e particularidades da espécie

Este roedor possui parentesco próximo com as capivaras e se parece muito com porquinhos-da-índia.

Contudo, sua vida está totalmente limitada a um único arquipélago rochoso cercado pelo oceano. Ele é um animal único no mundo todo.

Atualmente, restam poucas centenas de indivíduos vivendo nesse ecossistema tão restrito e específico. Devido a essa condição, qualquer interferência humana ou externa pode causar danos graves para a sobrevivência desse pequeno grupo de roedores.

O desafio de preservar um habitat isolado

Embora o mar funcione como uma barreira protetora, ele também cria uma condição de fragilidade. Eventos naturais extremos podem impactar severamente toda a população mundial da espécie de uma forma súbita e definitiva.

Consequentemente, a Ilha dos Moleques do Sul recebe proteção especial do governo com acesso restrito.