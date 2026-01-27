Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Só tem aqui: a ilha brasileira que abriga o mamífero mais raro do mundo

Conheça a espécie catarinense que possui a menor área de vivência entre os mamíferos

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 21:00

Entenda os desafios para preservar o preá-de-Moleques-do-Sul em seu habitat natural
Entenda os desafios para preservar o preá-de-Moleques-do-Sul em seu habitat natural Crédito: Carlos H. Salvador/ Reprodução: Youtube

Você já imaginou um animal que existe em apenas um pequeno pedaço de terra no oceano? O preá-de-Moleques-do-Sul habita exclusivamente dez hectares no litoral catarinense.

Especialistas afirmam que ele possui a menor área de distribuição geográfica mundial.

Preá-de-moleques-do-sul

Preá-de-moleques-do-sul por Carlos Salvador/Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA)
Preá-de-moleques-do-sul por Plano de ação para convervação/Reprodução
Preá-de-moleques-do-sul por TV Globo/ Reprodução
1 de 3
Preá-de-moleques-do-sul por Carlos Salvador/Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA)

O surgimento para o mundo científico

Pesquisadores da antiga fundação FATMA encontraram a espécie somente no ano de 1980. Naquela época, o isolamento permitiu que o animal passasse despercebido mesmo perto de Florianópolis. Foi um achado biológico surpreendente para a época.

Certamente, o monitoramento ambiental frequente é essencial para descobrir e proteger seres ameaçados. Casos assim reforçam como áreas de conservação são vitais para a manutenção da nossa fauna silvestre brasileira em todo o território nacional.

Semelhanças e particularidades da espécie

Este roedor possui parentesco próximo com as capivaras e se parece muito com porquinhos-da-índia.

Contudo, sua vida está totalmente limitada a um único arquipélago rochoso cercado pelo oceano. Ele é um animal único no mundo todo.

Atualmente, restam poucas centenas de indivíduos vivendo nesse ecossistema tão restrito e específico. Devido a essa condição, qualquer interferência humana ou externa pode causar danos graves para a sobrevivência desse pequeno grupo de roedores.

Leia mais

Imagem - Tubarão com pata: a espécie que anda no fundo do mar surpreende até os cientistas

Tubarão com pata: a espécie que anda no fundo do mar surpreende até os cientistas

Imagem - 'Iti, malia': o que encontrar um pet na rua e falar com 'vozinha' revela sobre sua personalidade

'Iti, malia': o que encontrar um pet na rua e falar com 'vozinha' revela sobre sua personalidade

Imagem - Cientistas descobrem múmias históricas em fundo de caverna no deserto: 'Nunca vi nada parecido'

Cientistas descobrem múmias históricas em fundo de caverna no deserto: 'Nunca vi nada parecido'

O desafio de preservar um habitat isolado

Embora o mar funcione como uma barreira protetora, ele também cria uma condição de fragilidade. Eventos naturais extremos podem impactar severamente toda a população mundial da espécie de uma forma súbita e definitiva.

Consequentemente, a Ilha dos Moleques do Sul recebe proteção especial do governo com acesso restrito.

Além do preá, o arquipélago serve como abrigo seguro para aves marinhas e plantas raras da costa que dependem desse ambiente.

Tags:

Animais Silvestres

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Brigido teria supostamente namorado com homem antes de participar do grupo Legendários

BBB 26: Brigido teria supostamente namorado com homem antes de participar do grupo Legendários
Imagem - Por que você deve desacelerar? 5 signos precisam de cuidado redobrado com a saúde (27 de janeiro)

Por que você deve desacelerar? 5 signos precisam de cuidado redobrado com a saúde (27 de janeiro)
Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (28 de janeiro) traz recado direto para 3 signos: é hora de se retirar e tomar decisões sem culpa

Anjo da Guarda desta quarta (28 de janeiro) traz recado direto para 3 signos: é hora de se retirar e tomar decisões sem culpa

MAIS LIDAS

Imagem - Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe
01

Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
02

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

Imagem - Resultado da Lotofácil 3598, desta terça-feira (27)
03

Resultado da Lotofácil 3598, desta terça-feira (27)

Imagem - Vitória x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem
04

Vitória x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem