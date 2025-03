INDENIZAÇÃO

Starbucks é condenada a pagar R$ 285 milhões a homem que teve partes íntimas queimadas por chá quente

Entregador sofreu queimaduras graves após bebida cair em seu colo em um drive-thru da rede em Los Angeles

Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2025 às 18:28

Momento foi registrado por câmera de segurança Crédito: Trial Lawyers por Justice / Divulgação

A rede de cafeterias Starbucks foi condenada a pagar uma indenização de US$ 50 milhões (cerca de R$ 285 milhões) a um entregador de delivery que sofreu queimaduras graves em suas partes íntimas após um incidente em um drive-thru de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2020. >

Michael Garcia, a vítima, alegou que uma funcionária da Starbucks não prendeu corretamente o copo no suporte de papelão, fazendo com que o chá quente caísse em seu colo. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do local e serviu como prova no julgamento. Segundo seus advogados, Garcia sofreu queimaduras de terceiro grau na virilha, no pênis e na parte interna das coxas, resultando em uma desfiguração permanente.>

O advogado Nick Rowley destacou a gravidade do ocorrido. “Nenhuma quantia de dinheiro pode desfazer o dano catastrófico permanente que ele sofreu, mas este veredito do júri é um passo crítico para responsabilizar a Starbucks por flagrante desrespeito à segurança do cliente e falha em aceitar responsabilidade”, afirmou em comunicado à imprensa.>