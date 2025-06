ESTÁ AMANDO

Tânia Alves rebate críticas por namorar homem 48 anos mais jovem: 'Muito feliz com meu boy'

Atriz está no Cine-PE para estreia de Senhoritas, filme que aborda redescoberta na maturidade

Aos 75 anos, a atriz Tânia Alves participou da exibição do filme Senhoritas no Cine Pernambuco, nesta quarta-feira (11), ao lado do marido, o músico Israel Schottz, de 27 anos. Questionada sobre os comentários que recebe por conta do relacionamento, a artista foi direta: “Não sou de me importar sobre o que pensam sobre mim, não. Vou vivendo a minha vida. Estou muito feliz, graças a Deus, com meu boy lindo”.>