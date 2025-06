CARTA DE AMOR

Tati Machado homenageia marido no Dia dos Namorados e relembra perda do filho: 'Você foi meu chão'

Apresentadora emocionou seguidores com texto dedicado a Bruno Monteiro e memória do filho Rael

Tati Machado emocionou seus seguidores com uma homenagem ao marido, Bruno Monteiro, em comemoração ao Dia dos Namorados. No texto, a apresentadora se declarou para o companheiro e lembrou da dor que sofreu ao perder o filho Rael, na reta final da gestação. >

“Bruno não tem sido meu apoio, tem sido meu chão”, escreveu Tati. “Lembro dele dizer há 14 anos atrás sobre eu não ter desistido da gente. Essa certamente foi uma das melhores escolhas da minha vida”, escreveu ela, ao publicar diversas fotos do casal.>

“Resgato essas fotos para lembrar do dia em que você usava teu olhar pra me eternizar com o Rael. E também pra lembrar de nós três juntos e felizes”, seguiu.>