Tarot de hoje (18 de outubro): Carta 'A Imperatriz' avisa que dia será de boas notícias no amor

A carta anuncia um dia de boas colheitas e encontros afetuosos

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 06:00

A energia da Imperatriz chega neste sábado pedindo presença, afeto e atenção ao que realmente importa. Representada pela figura da mulher fértil e criadora, ela simboliza a abundância, o cuidado e a beleza que florescem quando damos tempo às nossas emoções.

A carta anuncia um dia de boas colheitas e encontros afetuosos. Para quem trabalha com arte, comunicação, estética ou cuidado com o outro, as ideias fluem naturalmente. Já no amor, a Imperatriz promete reconciliações e demonstrações sinceras. A dica é investir no prazer das pequenas coisas, nos gestos que nutrem e nas conversas que aproximam.