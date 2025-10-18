Tarot de hoje (18 de outubro): Carta 'A Imperatriz' avisa que dia será de boas notícias no amor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 06:00
A energia da Imperatriz chega neste sábado pedindo presença, afeto e atenção ao que realmente importa. Representada pela figura da mulher fértil e criadora, ela simboliza a abundância, o cuidado e a beleza que florescem quando damos tempo às nossas emoções.
Tarot
A carta anuncia um dia de boas colheitas e encontros afetuosos. Para quem trabalha com arte, comunicação, estética ou cuidado com o outro, as ideias fluem naturalmente. Já no amor, a Imperatriz promete reconciliações e demonstrações sinceras. A dica é investir no prazer das pequenas coisas, nos gestos que nutrem e nas conversas que aproximam.
No campo emocional, ela reforça a importância de olhar para si com gentileza. Nada de autocrítica exagerada: este é o momento de celebrar o que você tem construído, mesmo que ainda não esteja no ponto ideal. É um sábado para sentir orgulho do caminho, confiar nos frutos e permitir-se descansar.