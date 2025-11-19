Tarot desta quarta (19 de novembro) aponta clareza e respostas que finalmente chegam

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:00
O Tarot para esta quarta-feira (19) chega com uma vibração forte e transformadora. A carta que guia o astral é O Julgamento, símbolo de despertar, clareza e viradas que acontecem quando você finalmente escuta o que o universo vem tentando mostrar há dias. Hoje, nada passa despercebido. É dia de sinais, verdades e decisões que ajudam a reorganizar caminhos.
O Julgamento desperta a consciência. Ele mostra que algo precisa ser observado com mais seriedade: uma conversa, uma escolha, um impasse ou uma oportunidade que volta a aparecer. É o tipo de energia que tira da inércia e empurra para o movimento certo.
Tarot
Amor
O clima favorece diálogos mais honestos e revelações importantes. Para muitos, é o momento de esclarecer o que estava nebuloso ou retomar um vínculo com mais maturidade. Solteiros podem receber mensagem inesperada ou perceber que é hora de se abrir de novo.
Trabalho e dinheiro
O Julgamento traz respostas. Retornos profissionais, e-mails aguardados, aprovações, pagamentos e até convites que chegam do nada. É um dia excelente para reorganizar a agenda, ajustar planos e agir com mais coragem. Uma chance de crescimento pode se revelar nas próximas horas.