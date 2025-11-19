Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot desta quarta (19 de novembro) aponta clareza e respostas que finalmente chegam

Leitura do dia revela um chamado para agir com firmeza, confiar na intuição e aproveitar oportunidades que surgem de forma inesperada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O Tarot para esta quarta-feira (19) chega com uma vibração forte e transformadora. A carta que guia o astral é O Julgamento, símbolo de despertar, clareza e viradas que acontecem quando você finalmente escuta o que o universo vem tentando mostrar há dias. Hoje, nada passa despercebido. É dia de sinais, verdades e decisões que ajudam a reorganizar caminhos.

O Julgamento desperta a consciência. Ele mostra que algo precisa ser observado com mais seriedade: uma conversa, uma escolha, um impasse ou uma oportunidade que volta a aparecer. É o tipo de energia que tira da inércia e empurra para o movimento certo.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Amor

O clima favorece diálogos mais honestos e revelações importantes. Para muitos, é o momento de esclarecer o que estava nebuloso ou retomar um vínculo com mais maturidade. Solteiros podem receber mensagem inesperada ou perceber que é hora de se abrir de novo.

Trabalho e dinheiro

O Julgamento traz respostas. Retornos profissionais, e-mails aguardados, aprovações, pagamentos e até convites que chegam do nada. É um dia excelente para reorganizar a agenda, ajustar planos e agir com mais coragem. Uma chance de crescimento pode se revelar nas próximas horas.

Leia mais

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Itacaré Samba Festival estreia em dezembro com shows gratuitos de Diogo Nogueira, Tiee e talentos locais

Itacaré Samba Festival estreia em dezembro com shows gratuitos de Diogo Nogueira, Tiee e talentos locais

Imagem - Do campo ao estúdio: Anderson Talisca estreia audiovisual ‘Notas’ e assume de vez o alter ego Spark

Do campo ao estúdio: Anderson Talisca estreia audiovisual ‘Notas’ e assume de vez o alter ego Spark

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Influenciador cria mentira envolvendo Ivete Sangalo para conseguir tietar Shawn Mendes: 'Desculpa, por favor'

Influenciador cria mentira envolvendo Ivete Sangalo para conseguir tietar Shawn Mendes: 'Desculpa, por favor'
Imagem - Vanessa da Mata revela abusos e assédios que sofreu: 'Eu fui assaltada onze vezes e, em duas, sofri tentativa de estupro'

Vanessa da Mata revela abusos e assédios que sofreu: 'Eu fui assaltada onze vezes e, em duas, sofri tentativa de estupro'

MAIS LIDAS

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
01

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Mãe de jovem do Nordeste de Amaralina morto ficou cara a cara com executores: 'Mentiram para mim'
02

Mãe de jovem do Nordeste de Amaralina morto ficou cara a cara com executores: 'Mentiram para mim'

Imagem - Show gratuito de Léo Santana acontece nesta semana em Salvador
03

Show gratuito de Léo Santana acontece nesta semana em Salvador

Imagem - Confira o que abre e fecha no dia da Consciência Negra em Salvador e Região Metropolitana
04

Confira o que abre e fecha no dia da Consciência Negra em Salvador e Região Metropolitana