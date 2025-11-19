ASTROLOGIA

Tarot desta quarta (19 de novembro) aponta clareza e respostas que finalmente chegam

Leitura do dia revela um chamado para agir com firmeza, confiar na intuição e aproveitar oportunidades que surgem de forma inesperada

Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O Tarot para esta quarta-feira (19) chega com uma vibração forte e transformadora. A carta que guia o astral é O Julgamento, símbolo de despertar, clareza e viradas que acontecem quando você finalmente escuta o que o universo vem tentando mostrar há dias. Hoje, nada passa despercebido. É dia de sinais, verdades e decisões que ajudam a reorganizar caminhos.

O Julgamento desperta a consciência. Ele mostra que algo precisa ser observado com mais seriedade: uma conversa, uma escolha, um impasse ou uma oportunidade que volta a aparecer. É o tipo de energia que tira da inércia e empurra para o movimento certo.

Amor

O clima favorece diálogos mais honestos e revelações importantes. Para muitos, é o momento de esclarecer o que estava nebuloso ou retomar um vínculo com mais maturidade. Solteiros podem receber mensagem inesperada ou perceber que é hora de se abrir de novo.

Trabalho e dinheiro