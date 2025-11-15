Acesse sua conta
Tarot deste sábado (15 de novembro) aponta ganhos inesperados e decisões que destravam a vida

O Carro indica movimento, coragem e oportunidades que podem melhorar seu caminho profissional e material

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (15) nasce com uma energia vibrante e cheia de impulso. A carta que rege este 15 de novembro é O Carro, símbolo de determinação, direção e conquistas práticas, especialmente nos assuntos financeiros. É um ótimo dia para tomar decisões que você vinha adiando, abrir caminhos profissionais e acertar rotas que estavam travadas.

O Carro traz a sensação de “agora vai”. Propostas que pareciam lentas ganham agilidade e ideias que estavam engavetadas encontram espaço para acontecer. No campo material, a carta reforça oportunidades de ganho, negociações positivas e chances de organizar melhor o orçamento.

Emocionalmente, o dia pede foco. Relações que exigem desgaste não combinam com a energia do Carro. O sábado favorece quem escolhe avançar e deixa para trás o que não acompanha seu ritmo.

