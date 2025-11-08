Acesse sua conta
Tarot deste sábado (8 de novembro) indica prosperidade e encontros inesperados para os signos

Arcanos indicam alegria, amor e boas notícias; energia do dia favorece reencontros e pequenos prazeres

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (8) chega com cartas de leveza, afeto e boas coincidências. É um dia de retomada de vínculos e de sorte inesperada, segundo a leitura do Tarot.

Áries vibra com o Três de Copas, que fala de amizade e celebração. Touro recebe O Sol, simbolizando brilho e confiança. Gêmeos vem com O Louco, pedindo ousadia e liberdade.

Câncer encontra harmonia na Rainha de Copas, energia de empatia e carinho. Leão brilha com O Mago, que abre caminhos para novas ideias. Virgem tem o Seis de Ouros, sugerindo equilíbrio nas trocas.

Libra se conecta ao Dois de Copas, favorecendo encontros amorosos. Escorpião tem o Julgamento, carta de renascimento. Sagitário vibra com o Carro, símbolo de avanços e conquistas.

Capricórnio recebe O Imperador, firmeza e foco. Aquário vem com a Estrela, inspiração e fé. Peixes se guia pela Temperança, paz e harmonia emocional.

Tags:

Signos Tarot

