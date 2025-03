VOCÊ SABIA?

Tempo de cozimento do macarrão pode fazer você ganhar mais peso; entenda

Veja essa e outras dicas para reduzir os danos na hora de comer uma boa massa

Segundo a nutricionista Júlia Farré, deixar a massa al dente - ou seja, cozinhá-la um pouco menos e deixá-la mais firme - é uma dica simples e crucial para quem quer consumir macarrão. Segundo a especialista, isso faz com que os carboidratos sejam absorvidos pelo corpo de forma mais lenta, diferentemente do que ocorre quando a massa é completamente cozida. >

Para deixar sua massa al dente, é só reduzir o tempo de cozimento em dois minutos e utilizar bastante água com sal. O ideal é provar enquanto cozinha para garantir o ponto correto.>

Outra dica preciosa é estar atento ao molho. Os mais calóricos costumam ser os brancos e de queijo, pois levam mais gordura na sua composição. No entanto, o molho de tomate também pode ser bastante calórico, caso seja feito com tomates fritos ou com muita gordura como azeite de oliva em excesso.>