Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três noites mal dormidas podem te aproximar da morte; entenda

Como noites mal dormidas aumentam riscos para os humanos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:30

Como noites mal dormidas aumentam o risco de doenças cardíacas
Como noites mal dormidas aumentam o risco de doenças cardíacas Crédito: IMAGEM GERADA POR IA

Sono ruim por poucos dias já é o suficiente para desencadear processos que ameaçam o coração. Engana-se quem acredita que só a privação crônica de descanso causa prejuízos à saúde cardiovascular.

Insônia

Insônia por Shutterstock
Insônia por Shutterstock
Insônia por Shutterstock
Insônia por Shutterstock
Insônia por Shutterstock
Insônia por Shutterstock
Insônia por Shutterstock
Insônia por Shutterstock
Insônia por Shutterstock
Insônia por Shutterstock
1 de 10
Insônia por Shutterstock

Um estudo desenvolvido pela Universidade de Uppsala mostrou que apenas três noites de sono encurtado já provocam alterações significativas no sangue, afetando a capacidade do corpo de controlar inflamações e reagir ao estresse físico, o que pode comprometer o equilíbrio do sistema cardiovascular.

Leia mais

Imagem - Nasa encontra asteroide de ouro que pode deixar todos nós ricos

Nasa encontra asteroide de ouro que pode deixar todos nós ricos

Imagem - Veias saltadas são normais? Saiba diferenciar quando característica é preocupante

Veias saltadas são normais? Saiba diferenciar quando característica é preocupante

Imagem - Você sabia? Australianos andam descalços em supermercados em shopping; entenda o hábito

Você sabia? Australianos andam descalços em supermercados em shopping; entenda o hábito

Substâncias inflamatórias aumentam

A principal descoberta foi o aumento expressivo de proteínas ligadas à inflamação após as noites mal dormidas. Essas substâncias, que normalmente ficam equilibradas para proteger o organismo, passaram a circular em níveis elevados, sinalizando um quadro de estresse constante.

Esse desequilíbrio coloca o corpo em um estado de alerta contínuo, onde o sistema imunológico atua de forma exagerada, o que, a longo prazo, pode causar danos às artérias e outros tecidos. Embora os sintomas sejam silenciosos, o risco cardiovascular cresce progressivamente com a persistência desse quadro.

Recuperação pós-exercício é comprometida

Durante o estudo, os participantes realizaram atividades físicas após noites de sono insuficiente, e os resultados indicaram um desempenho inferior, além de uma resposta fisiológica enfraquecida. O corpo, cansado e em déficit de descanso, não conseguiu aproveitar plenamente os efeitos restauradores do exercício.

O sono se mostrou essencial para que o organismo consiga regular hormônios, reparar tecidos e controlar processos inflamatórios, todos fundamentais para a recuperação pós-esforço. Sem descanso adequado, o rendimento cai e o risco de fadiga e lesões aumenta.

Jovens também estão vulneráveis

O impacto das noites mal dormidas foi sentido por jovens saudáveis, sem histórico de doenças. Mesmo em um curto espaço de tempo, os marcadores de risco cardíaco já estavam alterados, demonstrando que o organismo responde rapidamente às condições adversas.

Essa vulnerabilidade evidencia que a prevenção deve começar cedo, independente da idade ou da ausência de sintomas, já que os danos podem se acumular silenciosamente e levar a problemas graves futuramente.

Hábitos noturnos devem ser priorizados

Adotar um ambiente escuro, silencioso e livre de telas antes de dormir pode facilitar a entrada em estágios profundos do sono, essenciais para a restauração do corpo e da mente.

Planejar uma rotina noturna consistente é uma medida simples, porém poderosa, para garantir que o coração esteja protegido e o organismo funcione em equilíbrio. O sono de qualidade é uma das bases para a manutenção da saúde geral.

Mais recentes

Imagem - Limpeza espiritual de setembro: 7 itens que você deve se desfazer para renovar a energia

Limpeza espiritual de setembro: 7 itens que você deve se desfazer para renovar a energia
Imagem - Cientistas descobrem tempo máximo que um corpo humano suporta viver

Cientistas descobrem tempo máximo que um corpo humano suporta viver
Imagem - Dor nas articulações podem ser reduzidas com alimentos anti-inflamatórios; veja lista

Dor nas articulações podem ser reduzidas com alimentos anti-inflamatórios; veja lista

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Léo Fuchs, amigo que viralizou ao dar beijão na boca de Giovanna Ewbank
01

Quem é Léo Fuchs, amigo que viralizou ao dar beijão na boca de Giovanna Ewbank

Imagem - Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'
02

Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'

Imagem - Os vilões da vez: estes 3 signos vão trair sem remorso esta semana
03

Os vilões da vez: estes 3 signos vão trair sem remorso esta semana

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
04

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil