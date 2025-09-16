SAÚDE

Três noites mal dormidas podem te aproximar da morte; entenda

Como noites mal dormidas aumentam riscos para os humanos



Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:30

Como noites mal dormidas aumentam o risco de doenças cardíacas Crédito: IMAGEM GERADA POR IA

Sono ruim por poucos dias já é o suficiente para desencadear processos que ameaçam o coração. Engana-se quem acredita que só a privação crônica de descanso causa prejuízos à saúde cardiovascular.

Um estudo desenvolvido pela Universidade de Uppsala mostrou que apenas três noites de sono encurtado já provocam alterações significativas no sangue, afetando a capacidade do corpo de controlar inflamações e reagir ao estresse físico, o que pode comprometer o equilíbrio do sistema cardiovascular.

Substâncias inflamatórias aumentam

A principal descoberta foi o aumento expressivo de proteínas ligadas à inflamação após as noites mal dormidas. Essas substâncias, que normalmente ficam equilibradas para proteger o organismo, passaram a circular em níveis elevados, sinalizando um quadro de estresse constante.

Esse desequilíbrio coloca o corpo em um estado de alerta contínuo, onde o sistema imunológico atua de forma exagerada, o que, a longo prazo, pode causar danos às artérias e outros tecidos. Embora os sintomas sejam silenciosos, o risco cardiovascular cresce progressivamente com a persistência desse quadro.

Recuperação pós-exercício é comprometida

Durante o estudo, os participantes realizaram atividades físicas após noites de sono insuficiente, e os resultados indicaram um desempenho inferior, além de uma resposta fisiológica enfraquecida. O corpo, cansado e em déficit de descanso, não conseguiu aproveitar plenamente os efeitos restauradores do exercício.

O sono se mostrou essencial para que o organismo consiga regular hormônios, reparar tecidos e controlar processos inflamatórios, todos fundamentais para a recuperação pós-esforço. Sem descanso adequado, o rendimento cai e o risco de fadiga e lesões aumenta.

Jovens também estão vulneráveis

O impacto das noites mal dormidas foi sentido por jovens saudáveis, sem histórico de doenças. Mesmo em um curto espaço de tempo, os marcadores de risco cardíaco já estavam alterados, demonstrando que o organismo responde rapidamente às condições adversas.

Essa vulnerabilidade evidencia que a prevenção deve começar cedo, independente da idade ou da ausência de sintomas, já que os danos podem se acumular silenciosamente e levar a problemas graves futuramente.

Hábitos noturnos devem ser priorizados

Adotar um ambiente escuro, silencioso e livre de telas antes de dormir pode facilitar a entrada em estágios profundos do sono, essenciais para a restauração do corpo e da mente.