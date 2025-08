CURIOSIDADES

Você sabia? Australianos andam descalços em supermercados em shopping; entenda o hábito

Para muitos, ficar descalço vai além do conforto — é um modo de viver

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 14:00

Hábito de andar sem sapatos reflete o estilo de vida relaxado dos australianos Crédito: Freepik

Na Austrália, ver pessoas andando descalças pelas ruas, mercados ou até mesmo em shoppings é mais comum do que se imagina. O hábito, que viralizou nas redes sociais, é reflexo do estilo de vida descomplicado e da sensação de segurança no país.

Para quem chega do Brasil, o costume pode causar surpresa — e até espanto. Mas, por lá, andar sem sapatos não é sinal de desleixo. Pelo contrário: é cultural, aceito socialmente e até considerado saudável em certos contextos.

Estilo de vida relaxado e sem julgamentos

Na Austrália, estar descalço faz parte de uma rotina mais simples e natural. A chilena Sofia Webb, que vive no país, viralizou no TikTok ao mostrar cenas do cotidiano em que pessoas de todas as idades circulam sem calçados. Um de seus vídeos chegou a ultrapassar 28 milhões de visualizações.>

A brasileira Dea Colonnezi, que também mora na Austrália, confirma a tendência. “Aqui na Austrália é supernormal você andar descalço na rua. Todo mundo faz isso”, afirma ao G1. Segundo ela, a prática é favorecida por ruas muito limpas e pela ausência de julgamento por parte da sociedade.>

Choque cultural para brasileiros

Para quem vem do Brasil, o costume pode ser difícil de entender no início. A brasileira Nathalia Malta, que vive na Austrália há sete anos, lembra da primeira vez que viu alguém descalço no ônibus. “Achei que o homem estava indo para a praia, mas o destino era o mesmo que o meu: o shopping”, conta ao G1.>

Com o tempo, ela percebeu que a prática é comum, inclusive em dias mais frios. “Aqui as ruas são muito limpas, não tem esgoto, as pessoas não fazem xixi na rua, não jogam lixo na rua. Então traz uma segurança pra gente”, explica.>

Benefícios (e cuidados) ao caminhar sem sapatos

Embora o hábito cause surpresa, andar descalço pode trazer benefícios para a saúde. De acordo com o fisioterapeuta quiropraxista Gustavo Girão, caminhar sem sapatos ativa receptores nos pés que se conectam ao cérebro.>

"Caminhar descalço aumenta a comunicação do sistema nervoso periférico com o sistema nervoso central. Isso fortalece o equilíbrio, a massa muscular e até a percepção corporal", afirma o especialista em entrevista ao G1.