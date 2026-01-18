Acesse sua conta
Uma semana de viradas, encontros e decisões conscientes começa agora para os 12 signos do zodíaco

O período favorece união, trocas sinceras, novos planos e coragem para começar de novo

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 15:00

Signos e cores
Signos e cores Crédito: Reprodução

A semana de 19 a 25 de janeiro traz um clima mais leve, social e voltado para o futuro. Depois de um período intenso de foco em metas e responsabilidades, agora surge a necessidade de compartilhar sonhos, pedir apoio e fortalecer laços. É um momento ideal para rever prioridades, ouvir mais, trocar ideias e se permitir recomeçar com mais autenticidade e liberdade emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

A semana começa pedindo mais atenção às amizades e aos projetos coletivos. Você percebe que caminhar junto pode acelerar resultados. Nos dias seguintes, o foco se volta para emoções e questões familiares, pedindo sensibilidade. O fim de semana traz energia renovada e vontade de agir.

Dica cósmica: colaboração fortalece suas conquistas.

Touro:

Você sente vontade de aplicar tudo o que aprendeu recentemente de forma prática. O início da semana favorece metas e reconhecimento, enquanto os dias seguintes pedem que você celebre pequenas vitórias. O fim de semana é ideal para descanso e planejamento.

Dica cósmica: equilíbrio entre ação e pausa traz clareza.

Gêmeos:

Esta é uma semana de ajustes conscientes. Conversas importantes ajudam a resolver mal-entendidos e a alinhar expectativas. Buscar conselhos e trocar ideias se mostra muito produtivo. O fim de semana favorece conexões sociais positivas.

Dica cósmica: ouvir também é uma forma de avançar.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer:

Organização e eficiência ganham destaque no início da semana. Em seguida, emoções antigas podem ressurgir, pedindo reflexão sem apego excessivo ao passado. O fim de semana ajuda a direcionar o olhar para o futuro com mais confiança.

Dica cósmica: aprender com o passado não significa revivê-lo.

Leão:

Relacionamentos ganham profundidade e pedem mais equilíbrio. Você revê padrões afetivos e também questões ligadas a valores e segurança. Projetos criativos esquecidos podem voltar com força no fim de semana.

Dica cósmica: autenticidade fortalece suas conexões.

Virgem:

A semana começa com desejo de progresso e limpeza emocional. Você se sente motivado a abandonar hábitos que já não fazem sentido. Emoções intensas ajudam a fortalecer vínculos importantes. O fim de semana traz coragem e confiança.

Dica cósmica: soltar o excesso abre espaço para crescer.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra:

O período favorece conquistas, romance e prazer em se expressar. No meio da semana, responsabilidades aumentam, mas você lida bem com elas. O fim de semana pede decisões rápidas, sem perder a diplomacia.

Dica cósmica: charme aliado à estratégia gera bons resultados.

Escorpião:

Você começa a semana pensando no futuro e no que deseja construir a longo prazo. O meio da semana favorece estudos e aprendizados profundos. O fim de semana ajuda a curar questões emocionais antigas.

Dica cósmica: investir em si mesmo é sempre um bom plano.

Sagitário:

Ideias ganham força e pedem ação logo no início da semana. Emoções ligadas à família e ao passado pedem acolhimento nos dias seguintes. O fim de semana reacende sua inspiração e vontade de criar.

Dica cósmica: confiança nas próprias ideias abre caminhos.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio:

Esta é uma semana de autoavaliação. Você revê valores, talentos e hábitos. O meio da semana favorece produtividade e boas parcerias. O fim de semana pede descanso e conexão com quem você ama.

Dica cósmica: reconhecer seu valor muda sua postura.

Aquário:

Você vive uma semana de destaque pessoal. Conexões importantes ganham força e novos planos começam a se desenhar. O meio da semana pede atenção às finanças. O fim de semana traz motivação e confiança para seguir em frente.

Dica cósmica: planejar bem potencializa seus sonhos.

Peixes:

O início da semana traz ideias criativas e mais otimismo. Você se sente inspirado e conectado. O meio da semana favorece encontros e trocas afetivas. O fim de semana pede organização antes de novos começos.

Dica cósmica: inspiração precisa de estrutura para florescer.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

