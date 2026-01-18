ASTROLOGIA

Uma semana de viradas, encontros e decisões conscientes começa agora para os 12 signos do zodíaco

O período favorece união, trocas sinceras, novos planos e coragem para começar de novo

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 15:00

A semana de 19 a 25 de janeiro traz um clima mais leve, social e voltado para o futuro. Depois de um período intenso de foco em metas e responsabilidades, agora surge a necessidade de compartilhar sonhos, pedir apoio e fortalecer laços. É um momento ideal para rever prioridades, ouvir mais, trocar ideias e se permitir recomeçar com mais autenticidade e liberdade emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

A semana começa pedindo mais atenção às amizades e aos projetos coletivos. Você percebe que caminhar junto pode acelerar resultados. Nos dias seguintes, o foco se volta para emoções e questões familiares, pedindo sensibilidade. O fim de semana traz energia renovada e vontade de agir.

Dica cósmica: colaboração fortalece suas conquistas.

Touro:

Você sente vontade de aplicar tudo o que aprendeu recentemente de forma prática. O início da semana favorece metas e reconhecimento, enquanto os dias seguintes pedem que você celebre pequenas vitórias. O fim de semana é ideal para descanso e planejamento.

Dica cósmica: equilíbrio entre ação e pausa traz clareza.

Gêmeos:

Esta é uma semana de ajustes conscientes. Conversas importantes ajudam a resolver mal-entendidos e a alinhar expectativas. Buscar conselhos e trocar ideias se mostra muito produtivo. O fim de semana favorece conexões sociais positivas.

Dica cósmica: ouvir também é uma forma de avançar.

Câncer:

Organização e eficiência ganham destaque no início da semana. Em seguida, emoções antigas podem ressurgir, pedindo reflexão sem apego excessivo ao passado. O fim de semana ajuda a direcionar o olhar para o futuro com mais confiança.

Dica cósmica: aprender com o passado não significa revivê-lo.

Leão:

Relacionamentos ganham profundidade e pedem mais equilíbrio. Você revê padrões afetivos e também questões ligadas a valores e segurança. Projetos criativos esquecidos podem voltar com força no fim de semana.

Dica cósmica: autenticidade fortalece suas conexões.

Virgem:

A semana começa com desejo de progresso e limpeza emocional. Você se sente motivado a abandonar hábitos que já não fazem sentido. Emoções intensas ajudam a fortalecer vínculos importantes. O fim de semana traz coragem e confiança.

Dica cósmica: soltar o excesso abre espaço para crescer.

Libra:

O período favorece conquistas, romance e prazer em se expressar. No meio da semana, responsabilidades aumentam, mas você lida bem com elas. O fim de semana pede decisões rápidas, sem perder a diplomacia.

Dica cósmica: charme aliado à estratégia gera bons resultados.

Escorpião:

Você começa a semana pensando no futuro e no que deseja construir a longo prazo. O meio da semana favorece estudos e aprendizados profundos. O fim de semana ajuda a curar questões emocionais antigas.

Dica cósmica: investir em si mesmo é sempre um bom plano.

Sagitário:

Ideias ganham força e pedem ação logo no início da semana. Emoções ligadas à família e ao passado pedem acolhimento nos dias seguintes. O fim de semana reacende sua inspiração e vontade de criar.

Dica cósmica: confiança nas próprias ideias abre caminhos.

Capricórnio:

Esta é uma semana de autoavaliação. Você revê valores, talentos e hábitos. O meio da semana favorece produtividade e boas parcerias. O fim de semana pede descanso e conexão com quem você ama.

Dica cósmica: reconhecer seu valor muda sua postura.

Aquário:

Você vive uma semana de destaque pessoal. Conexões importantes ganham força e novos planos começam a se desenhar. O meio da semana pede atenção às finanças. O fim de semana traz motivação e confiança para seguir em frente.

Dica cósmica: planejar bem potencializa seus sonhos.

Peixes:

O início da semana traz ideias criativas e mais otimismo. Você se sente inspirado e conectado. O meio da semana favorece encontros e trocas afetivas. O fim de semana pede organização antes de novos começos.