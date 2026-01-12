Acesse sua conta
Uma tigela de arroz na janela à noite e você vai resolver um problema que tira sua paz em casa

Descubra o método natural para impedir que a condensação estrague sua casa.

  B
  Agência Correio

  Agência Correio

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 10:00

Veja dicas para controlar a umidade interna e proteger as molduras das janelas
Veja dicas para controlar a umidade interna e proteger as molduras das janelas Crédito: Freepik

O surgimento de mofo e paredes úmidas é um pesadelo frequente para muitas famílias durante as estações geladas. Isso ocorre devido à condensação, que nada mais é do que o encontro do ar quente interno com o vidro resfriado.

Embora pareça apenas um incômodo estético, esse excesso de água danifica as molduras e compromete o bem-estar dos moradores. Cozinhar ou secar roupas dentro de casa contribui diretamente para elevar os níveis de umidade dentro do imóvel.

Como resolver mofo e umidade

Mofo e umidade são problemas comuns nas casas mas podem ser resolvidos por Shutterstock

Utilizando o arroz para absorver água

Uma solução simples envolve deixar um pote de arroz cru no parapeito da janela que costuma ficar embaçada. Os grãos agem como pequenas esponjas naturais, retirando parte do vapor d'água que entra em contato direto com o vidro.

Dessa forma, a condensação local diminui e o ambiente se torna um pouco menos úmido de maneira imediata. No entanto, essa estratégia serve apenas como um auxílio pontual para reduzir o embaçamento constante das superfícies nos dias frios.

Métodos eficazes para manter o ar seco

Contudo, a ventilação natural continua sendo a recomendação mais importante para combater o bolor e a umidade em excesso. Abrir as janelas diariamente equilibra a temperatura interna e remove o ar viciado que carrega muita água.

Além disso, você pode investir em aparelhos desumidificadores se o problema persistir em cômodos grandes da sua residência. Utilize o truque do arroz apenas como um complemento às práticas fundamentais de higienização e de circulação de ar.

