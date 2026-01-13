Acesse sua conta
Universo alerta Áries, Escorpião e mais 1 signo: você vai sofrer grande traição, mas punhalada pelas costas será livramento

Revelações no amor, na amizade e no trabalho expõem quem não era leal e abrem caminho para uma fase mais limpa e verdadeira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 21:03

Horóscopo
Horóscopo Crédito: Reprodução

A energia desta semana traz um movimento intenso de verdade e ruptura para três signos do zodíaco. Algo que estava escondido, disfarçado ou mal resolvido vem à tona. Pode ser uma traição no amor, uma quebra de confiança numa amizade ou até uma decepção no ambiente profissional. Apesar do impacto emocional, o céu mostra que esse rompimento não é uma perda, mas um livramento que evita dores maiores no futuro.

Áries

Áries pode descobrir que alguém muito próximo não estava sendo sincero. Pode envolver promessas quebradas, fofocas ou atitudes pelas costas. A revelação dói, mas traz clareza. A partir desse momento, você passa a enxergar quem realmente merece estar ao seu lado. O livramento vem na forma de proteção contra algo que poderia se tornar muito mais tóxico.

Áries: vermelho paixão

Escorpião

Para Escorpião, a traição tende a tocar o campo emocional ou afetivo. Algo que você suspeitava começa a se confirmar. Mesmo que o choque seja grande, ele também encerra um ciclo de ilusões. Você se liberta de uma relação, dinâmica ou vínculo que estava drenando sua energia e impedindo seu crescimento.

Escorpião: preto profundo

Peixes

Peixes pode se decepcionar com alguém em quem confiava no trabalho, em projetos ou em uma amizade. A sensação inicial é de injustiça, mas rapidamente você percebe que o universo agiu para retirar do seu caminho quem não vibrava na mesma verdade que você. A partir desse corte, novas alianças mais saudáveis começam a surgir.

Peixes: azul marinho

Mensagem final

Nem toda perda é derrota. Às vezes, o que sai da sua vida estava apenas ocupando um espaço que deveria ser preenchido por lealdade, respeito e amor verdadeiro. O livramento sempre chega quando você mais precisa, mesmo que venha disfarçado de dor.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

