'DUBAI BRASILEIRA'

Vai descer pra BC? Saiba o que tem para fazer em Balneário Camboriú

Cidade catarinense litorânea do hit de Brenno & Matheus oferece uma gama de opções para curtir as férias, dentre praias e atrações temáticas

Elis Freire

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 18:16

Balneário Camboriú é conhecida como a "Dubai brasileira" Crédito: Divulgação

"Nós vai descer, vai descer, descer lá pra BC", os versos da dupla Brenno e Matheus se tornaram um hit chiclete do verão, sendo difícil encontrar alguém que nunca ouviu a música. Além de animar as pessoas nas praias e nos bares, ao compreender que “BC” da canção se refere ao Balneário Camboriú, a vontade de visitar a cidade litorânea catarinense conhecida como “Dubai brasileira” cresceu ainda mais.

Não falta o que fazer em Balneário Camboriú, umas das cidades mais procuradas durante as férias no Sul e Sudeste. Além de praias para todos os gostos com direito a um parque de praia, o destino em Santa Catarina oferece atrações temáticas, morros, aquários e restaurantes de deixar qualquer um de boca aberta.

O jornal CORREIO separou algumas opções de passeios para a curtir a cidade catarinense, com opções para toda a galera poder “descer pra BC” no “finzin do ano”.

1) Visitar o Parque Unipraias

Passeio de trenó sobre trilhos no Parque Unipraias Crédito: www.unipraias.com.br

O Balneário Camboriú é conhecido por suas praias, algumas mais naturalistas em meio a natureza, outras mais próximas aos grandes arranha-céus que circundam a orla da cidade catarinense. Para se regozijar com muito sol e mar, o Parque Unipraias é uma boa opção. O complexo fica no topo do morro que limita a Praia Central na Barra Sul.

Além da opção de subir no parque de teleférico e ter uma vista incrível para a cidade e sua marina, visitantes ainda contam com dois mirantes que permitem ótimos momentos de contemplação e boas fotos, um voltado para a orla da Praia Central, o outro, para o mar e a Praia das Laranjeiras, em meio a natureza.

O parque tem ainda praça de alimentação, a Casa do Chocolate, trilhas e atrações pagas à parte que rendem aventuras como descer de tirolesa até a Estação Laranjeiras, na Praia das Laranjeiras. Para os mais aventureiros, ainda tem a opção de percorrer o parque de trenó a uma velocidade de até 60km/h e passear de trenzinho suspenso.

2) Fazer passeio no Barco Pirata

Barco Pirata é uma opção de passeio temático no balneário Crédito: www.barcopirata.com.br

O passeio de Barco Pirata em Balneário Camboriú é uma atração temática da cidade para quem quer ver o balneário de outro ângulo, por dentro do mar.A embarcação, totalmente tematizada, leva os passageiros por boa parte da orla de Camboriú, passando pela Praia Central, contornando as Ilhas das Cabras e fazendo uma parada na Praia das Laranjeiras. Neste último ponto, é possível desembarcar para curtir o mar.

O embarque é realizado na Barra Sul, no píer da empresa que realiza o passeio. O Barco Pirata tem saídas diárias, às 10h, 12h, 14h e 16h. Na alta temporada, entre 20 de dezembro e o Carnaval, os passeios costumam disponibilizar mais horários. Os horários atualizados podem ser consultados no site oficial do Barco Pirata.

Já os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do Parque Unipraias, com o valor de R$ 75 para adolescentes e adultos. O bilhete para crianças entre 6 e 12 anos e pessoas acima de 60 anos custa R$ 37 e as crianças até 5 anos não pagam.

3) Andar na roda gigante Big Wheel

Balneário Camboriú é conhecida como a "Dubai brasileira" Crédito: Divulgação

Uma das rodas-gigantes mais famosas do país fica localizada no BC. Com 65 metros de altura, a Big Wheel se transformou num dos cartões-postais mais reconhecíveis da cidade.

O passeio é feito em cabines climatizadas com capacidade para até seis pessoas e tem duração de 20 minutos. A volta de roda-gigante pode ser feita em diferentes momentos do dia, cada um deles com um visual diferente da orla da Praia Central.

4) Conhecer o Oceanic Aquarium

Oceanic Aquarium no Balneário Camboriú Crédito: Divulgação

Uma das principais atrações de Balneário Camboriú, o Oceanic Aquarium abriga 30 habitats com animais de água doce e salgada em um espaço de cerca de 3.500 metros quadrados. O aquário é uma ótima opção de passeio em família, com restaurantes e guias que explicam cada espécie que pode ser apreciada.

Jacarés, tubarões, peixes coloridos, cavalos-marinhos são alguns dos animais que podem ser vistos de perto, entre outras várias espécies de diferentes biomas e regiões do mundo.

5) Subir o Morro do Careca

Vista do Morro do Careca Crédito: Reprodução

Viajantes que gostam de uma trilha em meio a natureza para apreciar bela vista para o mar não podem deixar de conhecer o Morro do Careca no Balneário Camboriú. Lá de cima, é possível ver a Praia Brava, Praia do Buraco e Balneário Camboriú. A subida leva entre 20 e 30 minutos.

A paisagem vista desde o Morro do Careca é linda em qualquer momento do dia. O nascer do sol é tão especial quanto pôr do sol, quando não raro dá para ver de pertinho parapentes em pleno voo.

6) Conhecer o Cristo Luz e mirantes

Monumento Cristo Luz em BC Crédito: Reprodução

O Balneário Camboriú tem muitas opções para quem quer ver as praias de cima, com direito a uma estátua de Cristo em cima de um grande morro. Com 33 metros de altura (cinco a menos que a estátua no topo do Corcovado), o Cristo Luz fica num morro na área central da cidade e é uma das atrações mais populares para apreciar a cidade, com seus arranha-céus, e também o mar. O espaço conta com restaurante, área kids e lojinhas.

Os decks espalhados pela cidade também possuem mirantes para diferentes pontos do balneário. Um dos mais conhecidos, o Deck do Pontal Norte é uma passarela em madeira de cerca de 800 metros que percorre a base no fim da Praia Central, no limite na Barra Norte.

Mirante Parque Unipraias Crédito: Reprodução / Redes Sociais