Veja a reação de Paula Lavigne após reencontro com Silva; cantor debochou de Caetano e da esposa

MetrópoIes
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:03
Na manhã desta terça-feira (16/9), internautas foram surpreendidos com uma publicação de Caetano Veloso em conjunto com Paula Lavigne, em que os dois aparecem abraçados com o cantor Silva.
Acontece que há menos de duas semanas, Silva virou assunto nas redes sociais após disparar xingamentos para diversos famosos brasileiras, entre eles a empresária e companheira de Caetano Veloso.
Quem é Silva?