Veja a reação de Paula Lavigne após reencontro com Silva; cantor debochou de Caetano e da esposa

Internautas foram surpreendidos com uma publicação de Caetano Veloso em que ele e Paula Lavigne aparecem ao lado do cantor Silva

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:03

Paula Lavigne, Silva e Caetano Veloso
Paula Lavigne, Silva e Caetano Veloso Crédito: Reprodução

Na manhã desta terça-feira (16/9), internautas foram surpreendidos com uma publicação de Caetano Veloso em conjunto com Paula Lavigne, em que os dois aparecem abraçados com o cantor Silva.

Acontece que há menos de duas semanas, Silva virou assunto nas redes sociais após disparar xingamentos para diversos famosos brasileiras, entre eles a empresária e companheira de Caetano Veloso.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

