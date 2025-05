SE INFORME!

Veja o que significa cada letra da sigla LGBTQIAPN+ e por que você precisa saber isso

Brasil segue como país que mais mata pessoas trans no mundo

De acordo com o levantamento da Antra, apesar da queda de 16% no número de mortes em relação ao ano anterior, o perfil das vítimas permanece o mesmo: jovens, pretas, pobres e do Nordeste. A expectativa de vida média da população trans no Brasil segue baixa, em torno de 35 anos.>