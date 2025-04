FIM DO SUSPENSE

Veja quem é o cantor baiano por quem Mani Reggo está apaixonada

O novo relacionamento marca a primeira investida amorosa de Mani após toda a polêmica envolvendo seu ex Davi Brito

Para quem estava curioso e fazendo várias especulações sobre quem seria o cantor baiano que está fazendo o coração de Mani Reggo, 42 anos, bater mais forte , acabou o suspense. De acordo com o colunista Leo Dias, a empreendedora está conhecendo melhor o atual vocalista do grupo Terra Samba, o cantor Miller Ramos, 33. Pessoas próximas do casal informaram a coluna que eles foram apresentados por uma amiga em comum, em fevereiro, e desde então seguem fortalecendo a relação. O primeiro encontro teria acontecido durante um show do Psirico, pouco antes do Carnaval. Os amigos contaram ainda que o início foi bem devagar, pois Miller é bastante tímido. No entanto, atualmente eles estão bem evoluídos na relação. >

O artista compareceu à inauguração da loja de roupas de Mani, localizada no Shopping Paseo, no Itaigara, em Salvador, na noite da sexta-feira (11) e postou foto ao lado dela, no story do Instagram. O novo relacionamento marca a primeira investida amorosa de Mani após toda a polêmica envolvendo seu ex Davi Brito, campeão do BBB24. Ontem, no lançamento da loja, Mani reconheceu que está aprendendo no dia a dia a lidar com a nova atividade: “Eu nunca trabalhei com roupa, com moda, mas acho que a experiência é muito boa. A gente vai adquirir no dia a dia, nas vendas.” >