AMOR NO AR

Mani Reggo engata romance com vocalista de axé após polêmicas com Davi Brito

Empreendedora baiana, que venceu ex-BBB na Justiça, foi prestigiada pelo novo parceiro em inauguração de loja

Ontem, no lançamento da loja, Mani reconheceu que está aprendendo no dia a dia a lidar com a nova atividade: “Eu nunca trabalhei com roupa, com moda, mas acho que a experiência é muito boa. A gente vai adquirir no dia a dia, nas vendas.” Ela afirmou que buscou conselhos com amigas que já têm lojas e mergulhou no aprendizado sobre empreendedorismo no ramo fashion. “É constantemente que a gente está estudando, porque é tudo novo pra gente. Mas eu creio em Deus que já deu certo.”>