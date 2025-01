ALERTA SPOILER!

Vencedores de 'Ilhados com a Sogra' anunciam separação e divisão do prêmio

Campeões do reality da Netflix afirmam que a divisão do prêmio de R$ 500 mil será realizada de forma equilibrada

Os campeões da segunda temporada de Ilhados com a sogra, reality show que vem fazendo sucesso na Netflix, Camila Kashiura e Miguel, anunciaram na noite de quinta-feira (16) que não estão mais juntos. O casal se separou em novembro de 2024, após as gravações do programa já terem sido finalizadas. Embora o término tenha ocorrido meses antes, eles preferiram manter o assunto em segredo até se sentirem preparados para compartilhar com o público, mas o vazamento nas redes sociais obrigou-os a esclarecer a situação.